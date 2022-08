Dies liege vor allem an der Einstellung Ronaldos. "Was er in seiner Karriere über einen so langen Zeitraum und auf so hohem Niveau erreicht hat, kann man nicht erreichen, wenn man sich damit abfindet, nicht in der Startelf zu stehen und bei einer Mannschaft, die nicht in der Champions League spielt, nur Ersatzspieler zu sein", stellte Ferdinand klar.

"Ronaldo ist nicht so gebaut. Bereits mit 21 Jahren war er so", gewährte Ferdinand einen Einblick.

"Superstars sind einfach anders. Sie glauben nicht, dass sie schlecht spielen, weil sie so sehr auf den Erfolg und ihren Glauben an ihre Fähigkeiten fixiert sind", führte er weiter aus.

Ferdinand glaubt daher nicht, dass CR7 sein Verhalten ändern wird. "Er wird da sitzen und sagen: 'Ich habe letztes Jahr 24 Tore geschossen - sag mir, wie oft hat jemand anderes in diesem Team das auch nur annähernd geschafft?'"

Ferdinand stärkt ten Hag den Rücken

Trotz Ronaldos gewichtiger Bedeutung in der vergangenen Saison soll sich ManUniteds Coach Erik ten Hag aber nicht vor dem Legendenstatus seines Spielers beeindrucken lassen. "Als Trainer muss man klare Entscheidungen treffen. Das Team ist immer das Wichtigste, und man trifft Entscheidungen, die dem Team nützen", so Ferdinand.

"Es spielt keine Rolle, wer es ist. Die Kommunikation muss klar und ehrlich sein. Ich denke, wir haben ein Team, das sehr wettbewerbsfähig ist, daher gibt es immer schwierige Entscheidungen."

An den bisherigen vier Spieltagen der Premier League stand Ronaldo nur einmal in der Startelf. Bei den Siegen über Liverpool (2:1) und Southampton (1:0) kam der fünfmalige Weltfußballer auf lediglich 26 Spielminuten.

