Demnach hätte er den Manager des 37-Jährigen, Jorge Mendes, kontaktiert und nun würde man "sehen, wo das hinführt".

Als Argument pro Engagement "Down Under" würde sprechen, dass die Großeltern Ronaldos in Australien lebten. Außerdem spiele in Nani ein früherer Mannschaftskollege bei Melbourne Victory.

Die beiden hatten sowohl in der portugiesischen Nationalmannschaft, als auch bei Ronaldos aktuellem Klub Manchester United zusammengespielt.

Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo hatte vor dem Abflug zur WM in Katar bei "Piers Morgan Uncensored" zur harschen Generalabrechnung mit Rekordmeister Manchester United ausgeholt und war dadurch abseits des Rasens in die Schlagzeilen geraten.

Inwiefern allerdings die Australier die horrenden Gehaltsvorstellung von CR7 erfüllen können, muss abgewartet werden.

