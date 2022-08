Zwar werde Ronaldo von seinen Mitspielern nicht angefeindet, sein jüngstes Verhalten sorgte jedoch für ein angespanntes Verhältnis. "Ronaldo hat zwar seine Verbündeten in der Mannschaft, allerdings haben viele Spieler die Schnauze voll davon, wie er sich verhält", führte die Quelle weiter aus.

Während der Saisonvorbereitung glänzte der 37-Jährige größtenteils mit seiner Abwesenheit, blieb den Trainingseinheiten seiner Mannschaft wegen privater Gründe fern. Beim Auftakt gegen Brighton & Hove Albion (1:2) wurde CR7 in der zweiten Hälfte eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Nach wie vor muss sich erst ein Abnehmer für Ronaldo finden. Grundvoraussetzung für den Superstar ist die Teilnahme an der Champions League. Von den europäischen Schwergewichten hat aber noch kein Verein seinen Hut in den Ring geworfen und Interesse an den Diensten des fünfmaligen Weltfußballers bekundet.

