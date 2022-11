"Der Verein dankt ihm für seinen immensen Beitrag, den er in zwei Jahren im Old Trafford mit 145 Toren in 346 Einsätzen geleistet hat, und wünscht ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft", schrieb Manchester United auf seiner Webseite.

Die Zeichen standen bereits seit längerer Zeit auf Abschied.

Cristiano Ronaldo wurde von United-Teammanager in der laufenden Premier-League-Spielzeit nur dreimal über 90 Minuten eingesetzt. Dazu suspendierte ihn der Coach für eine Ligapartie, nachdem er beim 2:0 gegen Tottenham aufgrund seiner Nichtberücksichtigung vorzeitig in die Katakomben verschwunden war.

