Bereits während der Partie waren Thomas Tuchel und Antonio Conte emotional aneinandergeraten und hatten sich an der Seitenlinie ein heftiges Wortgefecht geliefert.

Nach dem Abpfiff eskalierte dann die Situation: Beim obligatorischen Handshake konnten sich beide Trainer erneut nicht zurückhalten. Auch Betreuer mischten sich ein und es kam zu einer Rangelei.

Ad

Die beiden Streithähne sahen daraufhin noch auf dem Platz die Rote Karte.

Bundesliga Union lässt Federn: Mainz hält bei torlosem Remis stand VOR 2 STUNDEN

Auf dem Platz hatte zunächst Kalidou Koulibaly die Blues in der 19. Minute sehenswert in Führung gebracht. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Pierre-Emile Höjbjerg (68.) gelang James der vermeintliche Siegtreffer (77.). Doch Harry Kane sicherte den Gästen mit einem Treffer in der Nachspielzeit den Punkt (90.+6).

Mehr in Kürze ...

Das könnte Dich auch interessieren: Starke Aussagen - de Gea nimmt United-Desaster auf seine Kappe

Ten Hag poltert nach Debakel: "Hätte alle auswechseln müssen"

Ligue 1 "Penalty-Gate" bei PSG: Neymar sorgt für Aufsehen VOR 3 STUNDEN