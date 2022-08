"Ich übernehme einfach meine Verantwortung", erklärte er im Interview bei "Sky Sports UK". Es sei "eine schlechte Leistung von mir" gewesen.

Ad

Nur wenige Minuten später brachte de Gea Mitspieler Christian Eriksen mit einem Pass im eigenen Strafraum in Bedrängnis. Brentford-Mittelfeldspieler Mathias Jensen schnappte sich den Ball und schob zum 2:0 ein (18.).

Premier League Deutscher versenkt United: Warum in Manchester Alarmstufe Rot herrscht 08/08/2022 UM 14:46

"Deshalb habe ich uns heute drei Punkte gekostet.

Es war ein leichter Ball - und dann stand es 1:0 für sie und es ging nur noch abwärts", führte de Gea weiter aus. "Es war eine schlechte Leistung. Aber wir müssen zusammenhalten und verstehen, was der Trainer will. Wir müssen für das Wappen und den Verein spielen."

Ten Hag nach Debakel: "Hätte alle auswechseln können"

Erik ten Hag pflichtete seinem Schützling bei und entschuldigte sich ebenso bei den Fans. "Es tut mir wirklich leid für die Fans, die alles getan haben, um uns zu unterstützen. Wir haben sie im Stich gelassen", so der Niederländer.

In seiner Analyse wusste ten Hag, wo er ansetzen musste. "Wir haben durch individuelle Fehler Tore kassiert. Man kann nicht einen taktischen Plan haben und ihn dann in die Tonne kloppen", erläuterte ten Hag. "Die Mannschaft muss die Verantwortung übernehmen." An der Taktik habe es indes nicht gelegen, beteuerte er.

Ein möglicher Ausweg aus dem Teufelskreis, in dem die Red Devils zurzeit feststecken, könnte sich auf dem Transfermarkt finden. "Es ist klar, dass wir Spieler brauchen, aber darüber will ich nicht nachdenken", meinte ten Hag.

"Ich habe drei Spieler ausgewechselt, aber ich hätte sie alle auswechseln können", prangerte der 52-Jährige an. Aber: "Die guten Spieler, die wir haben, hätten es besser machen müssen."

Ten Hag nach Manchester-Debakel bedient: "Plan für die Tonne"

Premier League ManUtd-Keeper glänzt beim Tennis - da staunt sogar Murray 19/08/2021 UM 12:47