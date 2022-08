Laut "Mundo Deportivo" will Manchester United in Kürze ebenfalls ein Angebot einreichen. Der englische Topklub sucht noch einen weiteren Stürmer und Asensio, der in der vergangenen Saison bei Real hinter Karim Benzema und Vinicius Jr. der drittbeste Scorer in der Liga war (zehn Tore), soll perfekt in das Anforderungsprofil passen.

Als Ablöse sind angeblich rund 40 Millionen Euro im Gespräch. Beide Wechsel hätten für den Spanier Vor- und Nachteile. Bei Liverpool, das laut dem Bericht knapp sechs Millionen Euro Jahresgehalt zahlen will, hätte Asensio Aussicht auf Champions-League-Fußball.

Ad

Mit Mohamed Salah oder Reds-Neuzugang Darwin Núñez müsste sich der Stürmer aber auch gegen sehr große Konkurrenz in der Offensive durchsetzen.

Bundesliga Haller richtet emotionale Video-Botschaft an BVB-Fans VOR 3 STUNDEN

Bei Man United gäbe es hingegen deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten, international würde Asensio aber zumindest in der neuen Saison "nur" in der Europa League spielen.

Eurosport-Einschätzung: Alles hängt vom jeweiligen Angebot ab, denn unter Wert will Real Madrid den Spanier auch nicht verkaufen. Ein Abschied ist trotzdem sehr wahrscheinlich. Die Königlichen wollen Asensio im kommenden Sommer nicht ablösefrei ziehen lassen. Ob nun aber Liverpool oder Man United das Rennen macht, ist völlig offen. Klar scheint zumindest, dass die zu Beginn ebenfalls interessierten Vereine FC Arsenal und Newcastle United keine Chance mehr haben.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Xavi deutet Abschied von de Jong an - Neuer Interessent aus England?

Voss-Tecklenburg über nichtgegebenen Elfer: "Darf nicht passieren"

Fußball Stadion-Flucht nach Auswechslung: Ronaldo sorgt erneut für Wirbel VOR 14 STUNDEN