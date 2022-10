Trotz der tabellarischen Kluft zwischen dem FC Liverpool (12.) und Manchester City (2.) war es von Beginn weg ein Duell auf Augenhöhe. Beide Teams begannen konzentriert und diszipliniert, Liverpool hatte den besten Angriff der Liga gut im Griff und ließ wenig zu.

So dauerte es eine Weile, ehe Ilkay Gündogan per Seitfallzieher aus knappen 20 Metern erstmals einen Schuss aufs Tor abgab. Der Versuch des deutschen Nationalspielers stellte Alisson Becker aber vor keine Probleme (20.).

Eine Minute später wurde es dann erstmals auf der Gegenseite gefährlich, als der junge Harvey Elliott gefühlvoll auf Diogo Jota flankte, der aus wenigen Metern aber keinen Druck hinter seinen Kopfball bringen konnte. Ederson hielt sicher (21.).

Der LFC wurde hungriger und hatte nur drei Minuten später die nächste Abschlusschance: Eine Hereingabe von der rechten Seite wehrte Ederson in Richtung von Andrew Robertson ab, der per Dropkick aus 16 Metern knapp übers Tor schoss (24.).

Erling Haaland, der bis dato kaum in Erscheinung getreten war, sollte den letzten 15 Minuten des ersten Durchgangs dann seinen Stempel aufdrücken - jubeln durfte der Norweger jedoch nicht. Erst scheiterte der Ex-Dortmunder per Lupfer an Alisson (33.), dann vergab er zwei Mal nach Zuspielen von Kevin De Bruyne per Kopf.

Zunächst nickte der Norweger aus wenigen Metern drüber (35.), dann aus aussichtsreicherer Position genau in die Hände des Liverpooler Schlussmanns (40.).

Während es dem ersten Durchgang an hochkarätigen Torraumszenen mangelte, dauerte es nach dem Seitenwechsel nicht lange bis zum ersten Highlight. Ein schöner öffnender Pass von Roberto Firmino schickte Mohamed Salah auf die Reise, der frei vor Ederson knapp das linke untere Eck verpasste (50.). Auch Jota war links mitgelaufen, wurde vom Ägypter jedoch nicht angespielt.

Fast im direkten Gegenzug klingelte es auf der anderen Seite: Haaland setzte im Strafraum nach und spitzelte Alisson den Ball aus den Händen, so dass Phil Foden aus spitzem Winkel einschießen konnte (53.). Der Treffer wurde allerdings aberkannt, da Haaland durch einen regelwidrigen Ballgewinn gegen Fabinho das Tor eingeleitet hatte.

Auch das nächste Duell zwischen Haaland und Alisson entschied der Keeper für sich, als sich der Brasilianer lang machte und einen Flachschuss des Norwegers aus der Ecke kratzte (64.).

Salah verpasste in der 70. Minute die Führung, machte es dann aber wenig später besser: Einen langen Abschlag von Alisson nahm der Ägypter mustergültig aus der Drehung mit, schüttelte João Cancelo ab und traf cool ins linke Eck zum 1:0 (76.).

In der Schlussviertelstunde vergab Joker Darwin Núñez die Vorentscheidung (78./87.). Außerdem wurde Klopp für einen lautstarken Protest mit Rot der Trainerbank verwiesen (86.) - er hatte ein Foulspiel gegen Salah an der rechten Eckfahren gefordert und dabei deutlich die Coaching-Zone verlassen.

Nach Virgil van Dijks Rettungsaktion vor Haaland (82.) passierte auch in der zehnminütigen Nachspielzeit nichts mehr. Es blieb beim 1:0 für die Reds, die aber nach wie vor 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Arsenal haben. ManCity liegt vier Punkte hinter den Gunners.

Die Stimmen zum Spiel:

Pep Guardiola (Trainer Manchester City): "Der Schiedsrichter hat mit meinen Assistenten vor dem Spiel gesprochen und gesagt, dass er viel laufen lassen will. Das hat er dann auch gemacht. Im ganzen Spiel hieß es 'Weiterspielen, weiterspielen!' - außer beim Tor durch Foden."

Virgil van Dijk (FC Liverpool): "Wir haben das heute sehr gut gemacht. Es war wichtig, dass wir zu Null gespielt haben - jetzt müssen wir wieder nach vorne schauen. Die Fans haben uns super unterstützt und eine wichtige Rolle gespielt, gerade nachdem wir einen komplizierten Start in die Liga hatten. In der ersten Halbzeit haben wir gut gespielt und nicht viel zugelassen. In der zweiten Hälfte mussten wir verteidigen und haben eine unserer Chancen ausgenutzt. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste."

Der Tweet zum Spiel:

Klopp, wie man ihn kennt. Der deutsche Trainer beschwerte sich für ein nicht gegebenes Foul an Salah so lautstark, dass er von Referee Anthony Taylor in der 86. Minute mit der Roten Karte der Trainerbank verwiesen wurde.

Das fiel auf: Haaland abschlussschwach

Citys Gegenpressing zeigte schnell Wirkung und führte immer wieder zu schnellen Ballverlusten der Reds. Die Hausherren mussten einen enormen Aufwand betreiben, um den Ball zurückzuerobern. Das Team von Jürgen Klopp lief viel hinterher und baute folglich gegen Ende des ersten Durchgangs etwas ab, wodurch sich Chancen für die Citizens ergaben.

Die Reds hatten dabei aber Glück, das die Skyblues immer wieder den richtigen Moment für den letzten Pass verpassten. Pep Guardiola orderte Außenverteidiger Cancelo nach wenigen Minuten an, sich mehr in der Offensive miteinzuschalten. Mehr Durchschlagskraft brachte das gegen ein kompaktes Liverpool jedoch kaum.

Nach dem Seitenwechsel wirkte Liverpool zielstrebiger und bekam den schnellen Salah mit Pässen in die Schnittstelle immer wieder in gefährliche Situationen. Eine solche nutzte der Ägypter dann auch aus, weil Alisson schnell schaltete und seine fußballerischen Qualitäten einbrachte.

City hatte oft nur eine Variante im Repertoire: Hohe Bälle auf Haaland. An diesem Tag blieb der Norweger aber glücklos und ließ mehrere gute Gelegenheiten aus.

Die Statistik: 21/22

Durch das 1:0 an der heimischen Anfield Road fügte der LFC den Citizens die erste Niederlage der aktuellen Spielzeit zu. Die Mannschaft von Pep Guardiola war zuvor seit dem 2:3 gegen Tottenham im Februar 21 Premier-League-Spiele in Folge ungeschlagen gewesen. Die letzte Auswärtsniederlage - ebenfalls gegen Tottenham (0:1) - liegt sogar schon über ein Jahr (August 2021) zurück. Dazwischen war ManCity 22-mal in der Fremde unbezwungen.

