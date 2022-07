"Ich fühle mich großartig und freue mich darauf, mit dem Verein weitere Titel zu gewinnen", sagte Salah: "Wir waren letztes Jahr nah dran, vier Titel zu gewinnen, aber leider haben wir am Ende zwei verloren."

Salah war im Jahr 2017 von der AS Rom nach Liverpool gewechselt und hatte dort in seiner Debüt-Saison 32 Liga-Tore erzielt. 2017 und 2018 wurde er zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt. In der abgelaufenen Saison gewann er mit den Reds beide nationalen Pokalwettbewerbe, verpasste in der Premier League und der Champions League den Titel jedoch knapp.

Ad

Bundesliga Schock für RB Leipzig: Poulsen fehlt länger als erwartet VOR 4 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Neymar zurück zu Tuchel? Chelsea klopft offenbar bei PSG an

(SID)

Welche Chancen hat das DFB-Team? Fragen und Antworten zur EM

Bundesliga Kracher zum Auftakt: BVB und Bayer bestreiten erstes Topspiel VOR 5 STUNDEN