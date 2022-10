Das Topspiel im Norden Londons zwischen dem FC Arsenal und dem FC Liverpool startete mit einer eiskalten Dusche für die Gäste. Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte trieb Bukayo Saka den Ball über rechts nach vorne. Auf Höhe der Strafraumkante erfolgte dann der clevere Querpass zu Martin Ødegaard. Der Norweger hatte im Zentrum das Auge für den durchgestarteten Gabriel Martinelli. Vor Liverpool-Keeper Alisson Becker blieb der Stürmer cool und schob zur 1:0-Führung ein (1.).

Die Klopp-Elf musste sich nach dem Schock zunächst sortieren, brauchte über 20 Minuten, um in die Partie zu finden. Arsenal agierte nach einer starken Anfangsphase zunehmend passiv, dies sollte sich rächen. Nachdem Darwin Núñez in der 26. Minute noch an Aaron Ramsdale im Kasten der Gunners gescheitert war, machte es der Stürmer acht Minuten später besser. Gabriel Magalhães segelte unter einem langen Schlag von Trent Alexander-Arnold durch, so entwischte Luis Díaz der Arsenal-Defensive. Der Kolumbianer bediente Núñez über rechts, dieser spitzelte aus fünf Metern den Ball an Ramsdale vorbei ins Tor, zum 1:1 (34.).

Vor der Pause nahm das Spiel dann nochmal Fahrt auf. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Díaz befanden sich die Gäste im kollektiven Tiefschlaf. Wieder konterten die Hausherren im eigenen Stadion blitzschnell. Martinelli zog über linksaußen gleich zwei Verteidiger auf sich, flankte dann auf den zweiten Pfosten zu Saka. Dieser konnte aus gut einem Meter Entfernung mühelos zur erneuten Führung der Gunners einschieben (45.+5).

Nach dem Seitenwechsel startete die Arteta-Elf erneut mit viel Druck. In dieser Drangphase von Arsenal fiel jedoch aus dem Nichts der Ausgleichstreffer. Diogo Jota wurde vor dem Strafraum der Hausherren nicht attackiert, dies bestrafte der Portugiese mit einem Steilpass zu Roberto Firmino. Der Ex-Hoffenheimer stand goldrichtig im Strafraum und versenkte den Ball aus zehn Metern humorlos im langen Eck (53.).

Arsenal rannte nach dem Gegentreffer nun wütend vorne an, musste sich aber rund 20 Minuten gedulden, um erneut in Führung zu gehen. Thiago Alcántara tat Gabriel Jesus schließlich den Gefallen und trat dem Brasilianer im Strafraum von hinten in die Wade. Referee Michael Oliver zeigte sofort auf den Punkt. Saka übernahm für sein Team die Verantwortung und ließ Alisson Becker im Tor der Reds keine Chance, mit einem platzierten Flachschuss in die linke Ecke, zum 3:2 (76.). Die Gäste von der Mersey versuchten bis zum Schlusspfiff in der 98. Minute alles, kamen allerdings nicht mehr gefährlich vor das Tor von Ramsdale.

Mit dem Sieg erobern die Gunners die Tabellenführung und ziehen vorbei an Manchester City.

Der Tweet zum Spiel:

Nach dem Schlusspfiff ließ Granit Xhaka seinen Emotionen freien Lauf und bejubelte den Heimsieg gemeinsam mit seinen Teamkollegen.

Das fiel auf: Arsenal siegt mit Nervenstärke und Effizienz

Diese Partie hatte alles, was sich der neutrale Zuschauer wünscht. Hitzige Zweikämpfe, mehrere Führungswechsel und rasante Konter. Dass der FC Arsenal am Ende siegte und damit die Tabellenführung übernahm, lag vor allem an den starken Nerven und einer Eiseskälte vor dem gegnerischen Tor. Gleich zweimal musste die Arteta-Elf den Ausgleichstreffer wegstecken. Kein Grund, um die Ruhe zu verlieren. Spieler wie Granit Xhaka und Thomas Partey, die mit allen Wassern gewaschen sind, sorgten jederzeit für Stabilität. Vorne schnürte Bukayo Saka trotz seiner erst 21 Jahre mit einer gnadenlosen Effizienz einen Doppelpack. In dieser Form ist den Gunners dieses Jahr in allen Wettbewerben viel zuzutrauen.

Die Statistik: 58

Gabriel Martinelli benötigte lediglich 58 Sekunden, um seine Farben in Führung zu bringen. Das ist das schnellste Tor von Arsenal in der Premier League seit Oktober 2011. Damals hatte Robin van Persie nach 29 Sekunden gegen Sunderland getroffen.

