Joao Cancelo (20.) hatte das 1:0 für die Citizens erzielt, Phil Foden (32.) erhöhte für die Gastgeber. Das vierte City-Tor ging auf das Konto von Riyad Mahrez (49.). Mit 23 Punkten übernahm City zunächst die Tabellenführung vom FC Arsenal (21), der erst am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen den FC Liverpool antritt.

Für die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola war es der dritte Sieg in der Premier League in Folge. Nationalspieler Ilkay Gündogan gehörte nicht der Startelf an und wurde auch nicht eingewechselt.

Etwas schwerer tat sich der FC Chelsea beim 3:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Nationalspieler Kai Havertz (45.+3) erlöste nach zähem Beginn die Blues mit seinem Treffer zum 1:0.

Der Ex-Dortmunder Christian Pulisic (54.) und Armando Broja (90.) sorgten für die weiteren Treffer von Chelsea.

(SID)

