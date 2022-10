"Wenn er (Klopp, Anm. d. Red.) der Meinung ist, dass ich einen Unsinn erzähle, dann soll er das sagen. Ich habe damit überhaupt kein Problem, andere Meinungen muss man respektieren – und deswegen habe ich die Aussage von ihm gestern nicht wirklich verstanden", ergänzte der Fußball-Experte.

Klopp war auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen die Glasgow Rangers (7:1) auf die kritischen Aussagen Hamanns zuletzt angesprochen worden.

Hamann, Anm. d. Red.) ist eine fantastische Quelle! Er wird überall respektiert!" Daraufhin entgegnete der deutsche Trainer unter anderem : "Oh toll, er () ist eine fantastische Quelle! Er wird überall respektiert!"

Hamann hatte in einem Interview mit "TalkSport" erklärt: "Ich denke, dass wir irgendwann eine Diskussion über den Trainer führen werden, und ich bin mir nicht sicher, wie weit wir davon noch entfernt sind."

Liverpool in Premier League schon abgeschlagen

Er sehe "kleine Dinge, wie Jordan Henderson Mitte der Woche, als er ausgewechselt wurde, er widerwillig seine Armbinde abnahm und mit dem Kopf schüttelte". Solche Reaktionen habe man in Liverpool lange nicht gesehen, so der Ex-Profi: "Vielleicht sind das kleine Anzeichen dafür, dass die Leute kleine Probleme mit der Mannschaft oder sogar dem Trainer haben." Er wisse nicht wirklich, "woher der Funke in den nächsten Wochen kommen soll".

Hamann spielte von 1999 bis 2006 beim FC Liverpool, in dieser Zeit gewann er mit den Reds den UEFA Cup (2001) sowie die Champions League (2005). Ganz Unrecht mit seiner Kritik hat der Ex-Profi nicht. Für Liverpool läuft es sportlich nicht rund. In der Premier League gab es in dieser Saison nur zwei Siege aus acht Spielen. Die Reds sind damit Zehnter in der Tabelle, es fehlen schon 14 Zähler auf Tabellenführer Arsenal. Immerhin in der Champions League ist noch alles im Lot. Die Engländer haben nach vier Spielen neun Punkte und stehen mit einem Bein im Achtelfinale der Königsklasse.

