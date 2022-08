Mit einem Blick auf die Uhr und einem breiten Grinsen richtete Jürgen Klopp an die jubelnden Fans des FC Liverpool das Wort zum Sonntag. "Es ist noch früh. Lasst uns rausgehen und ein schönes Wochenende haben", sagte der deutsche Teammanager nach dem erlösenden 9:0 (5:0)-Rekordsieg der Reds gegen den völlig überforderten Aufsteiger AFC Bournemouth.

Aber auch für den 55 Jahre alten Coach und sein Team war der erste Saisonsieg der Ausgangspunkt für ein "perfektes Wochenende" (Klopp). Denn der Erfolg gegen den Liganeuling war eine wichtige Wendemarke in der noch jungen Saison. "Wir sind in der Tabelle wieder dran und von den anderen Klubs nicht zu weit weg", sagte Klopp, der nichts davon wissen wollte, nun eine Krise überstanden zu haben.

Denn auch in den Vorwochen "konnte man im Training viele gute Dinge sehen, die wir aber dann nicht auf den Platz bekommen haben", berichtete der Trainer. Das war gegen Bournemouth komplett anders.

Schon nach einer guten halben Stunde führten die Gastgeber mit 4:0, am Ende stand der höchste Liverpooler Sieg in der Premier-League-Geschichte überhaupt. Ebenfalls mit 9:0 hatten in der englischen Eliteklasse Rekordmeister Manchester United (1995 und 2021) sowie Leicester City (2019) Spiele gewonnen.

Haaland: "Der Grund, warum ich hier bin"

Während der FC Liverpool die Mannschaft des Wochenendes auf der Insel war, gebührte dem Ex-Dortmunder Erling Haaland der Titel des Spielers des vierten Spieltages: Binnen 19 Minuten münzte der Norweger per Hattrick einen 1:2-Rückstand von Meister Manchester City gegen Crystal Palace in einen 4:2 (0:2)-Sieg um.

"Solche Spiele sind der Grund, warum ich hier bin. Es ist mein Job, schwierige Ergebnisse zu drehen", sagte der Torjäger, der aber auch seine Teamkollegen für den Zusammenhalt nach dem Pausenrückstand lobte: "Es ist unsere Mentalität, dass wir einander vertrauen. Wir wissen, dass die Chancen kommen werden."

Guardiola: Haaland schießt seit seiner Geburt Tore

Schon jetzt hat der gerade mal 22 Jahre alte Torjäger nach Meinung von Pep Guardiola in seinem neuen Team eine Führungsposition inne. "Erling hat sich perfekt eingelebt, und er ist jemand, der sich nicht vor der Verantwortung drückt. Er ist unglaublich zielstrebig", lobte der Katalane seinen treffsicheren Stürmer.

Und auch deshalb ist bereits in dieser Saison ein Familienrekord in Gefahr. Sechs Tore in vier Spielen stehen aktuell bei Erling in der Statistik, Vater Alf-Inge gelangen in der Premier League 18 Treffer - wofür Haaland senior allerdings 181 Partien benötigte.

