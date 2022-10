"Es ist absolut ein Rückschlag", kommentierte Klopp die erste Heimniederlage seit März 2021 . "Wir haben aktuell Probleme, unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen", analysierte der 55-Jährige, der bei "Sky" die hohe Belastung und die personellen Probleme als Mitgründe anführte. "Wir hatten vom ersten Tag an Verletzungen und manche Spieler mussten vorschnell zurückkommen."

Bereits nach vier Minuten gerieten die Reds im Westen Englands durch ein "verrücktes Gegentor" in Rückstand, als Keeper Alisson nach einem Rückpass von Joe Gomez wegrutschte und die Bahn für Rodrigo Moreno öffnete. Schon zum achten Mal in der zwölften Premier-League-Begegnung kassierte der LFC den 0:1-Rückstand.

Doch auch nach dem 1:1 durch Mohamed Salah (14.) ließ die Mannschaft um Thiago die Souveränität gegen das angeschlagene und bis dahin seit acht Spielen sieglose Leeds vermissen. "Der Ausgleich hat uns die Sicherheit nicht vollkommen zurückgebracht, warum auch immer", rätselte Klopp und kritisierte: "Das Problem ist, dass wir solche Spiele aktuell nicht kontrollieren können."

Auch die Chancenverwertung bemängelte der Trainer: "Wenn du Ddeine Möglichkeiten nicht nutzt, lässt du das Spiel offen." Die Strafe folgte kurz vor dem Ende: Das 1:2 durch Crysencio Summerville (89.) besiegelte bereits die vierte Saisonniederlage für die Reds.

Liverpool rutscht weiter ab

"Man kann nicht so verteidigen, wie wir das zweite Tor verteidigt haben. Das ist einfach nicht möglich. Ich kann das nicht erklären", ärgerte sich ein "enttäuschter" Klopp über den Lucky Punch der Gäste.

Aber: Ganz so glücklich war der Sieg des krassen Außenseiters dann doch nicht. "Ich denke, es waren verdiente drei Punkte", sagte Jesse Marsch, dem nach heftiger Kritik in den vergangenen Wochen nun der Befreiungsschlag glückte. "Wir glauben an unseren Plan und wachsen mit den Herausforderungen. Ich denke, das haben wir heute gesehen", freute sich der Leeds-Coach.

Ganz anders die Stimmungslage auf der Gegenseite. "Ich hätte das Unentschieden in diesem schwierigen Moment mitgenommen, aber nun stehen wir hier mit leeren Händen, was sich vollkommen anders anfühlt", gestand der Coach der Reds, die durch die nächste Pleite auf Rang neun abrutschen und nun bereits 13 Punkte hinter Dauerrivale Manchester City zurückliegen.

Alisson warnt: "Keine Zeit, zu atmen"

Die Meisterschaft ist damit bereits in weite Ferne gerückt und auch auf die Champions-League-Ränge fehlten Liverpool schon acht Zähler.

"Das ist die Premier League. Wir haben keine Zeit, zu atmen", läutete Torhüter Alisson die Alarmglocken nach dem Spiel an der Anfield Road. Am kommenden Wochenende trifft Liverpool mit Tottenham Hotspur auf einen direkten Kontrahenten im Kampf um die Königsklasse.

Die Marschroute für den Brasilianer: "Wir können es uns nicht erlauben, den Frust ins nächste Spiel mitzunehmen."

