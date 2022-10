Platz neun nach sieben Spielen, elf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal - den Saisonstart haben sich die Reds anders vorgestellt. Das Sechs-Tore-Spektakel gegen Brighton offenbarte die Schwächen des taumelnden roten Riesen, der in der laufenden Spielzeit besonders mit Defensivproblemen zu kämpfen hat.

"Wir hätten viel besser verteidigen können", sprach Klopp gegenüber der "BBC" die eklatanten Probleme in der Rückwärtsbewegung an. Nichtsdestotrotz schwang in den Erklärungen des ehemaligen BVB-Trainers auch etwas Stolz mit. Immerhin kämpfte sich Liverpool nach einer desolaten Anfangsphase und einem 0:2-Rückstand zurück

"An einem Tag wie diesem, wenn es so anfängt, ist es wichtig, sich durchzukämpfen", wusste Klopp die Leistung seiner Schützlinge zu würdigen.

Am Ende des Tages entscheiden jedoch die Punkte - und die sind in Liverpool zurzeit Mangelware. "Ich weiß, dass wir zehn Punkte haben, das ist die Realität. Ich verstecke mich nicht davor. Wir müssen uns zusammenraufen und gemeinsam aufbauen."

Klopp von Brightons Auftritt überrascht

Ein weiterer Umstand, der Liverpool am Samstag das Leben auf dem Rasen erschwerte, war das Debüt von Brighton-Coach Roberto De Zerbi. Der Italiener hatte das Amt von Graham Potter übernommen, der bei Chelsea auf Thomas Tuchel gefolgt war.

Dieser Wechsel habe sich laut Klopp bereits in der Aufstellung bemerkbar gemacht. "Die Startformation von Brighton hat uns überrascht. Wir hatten keinen Plan davon, was sie tun würden", erklärte er.

Klopps Gegenüber zeigte sich von seinem neuen Team indes angetan - besonders von Überflieger Leandro Trossard. Der Belgier avancierte dank eines Hattricks zum Held des Abends und beeindruckte seinen Coach: "Ich glaube, er hat mich glücklich gemacht", meinte De Zerbi im "BBC"-Interview zurückhaltend.

Jürgen Klopp (FC Liverpool) bei der "BBC"...

... über den Spielverlauf: "Brighton ist eine wirklich gute Fußballmannschaft und ein echtes Team. Es war eine andere Formation. Ob wir überrascht waren? Ja, ein bisschen. Aber wir lagen schon 2:0 zurück, als wir uns darauf eingestellt haben. Wir hätten gewinnen können, aber hätten wir den Sieg auch verdient gehabt? Ich bin mir eigentlich nicht sicher. Brighton hat sich das wirklich verdient. Ich habe mit den Jungs so gesprochen, wie ich mit euch spreche. Ich weiß nicht, wie oft ich noch sagen muss, dass wir eine Reaktion brauchen. Das erste Tor hatte Auswirkungen auf beide Mannschaften. Sie waren im Aufwind und wir waren irgendwo dazwischen. Das haben sie für das zweite Tor genutzt."

... über die Situation bei Liverpool: "Ich weiß, dass wir zehn Punkte haben, das ist die Realität. Ich verstecke mich nicht davor. Wir müssen uns zusammenraufen und gemeinsam aufbauen."

Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) bei der "BBC": "Natürlich ist es immer schön, wenn man ein Tor schießt, aber besonders in Anfield sind es drei. Wir sind enttäuscht, dass wir kein Tor geschossen haben, aber es ist gut, hier einen Punkt zu holen. Es ist immer schwierig. Wir hätten natürlich noch mehr Tore schießen können, vor allem wenn man 2:0 führt, aber ich denke, dass wir am Ende mit dem Punkt zufrieden sein sollten. Es war eine tolle Leistung von uns. Ich mag alle Spiele, aber das hier ist natürlich ein wichtiges Spiel, in dem man sich von seiner besten Seite zeigen will. Hoffentlich kann ich an diese Form anknüpfen. De Zerbi hat diese Woche schon viel an den technischen Dingen gearbeitet. Man konnte sehen, wie leidenschaftlich er ist, und ich denke, wir werden einige gute Zeiten mit ihm erleben."

Lewis Dunk (Brighton Hove & Albion) bei der "BBC": "Toller Abschluss (von Leandro Trossard, A.d.R.). Er hätte wahrscheinlich noch einen mehr machen können, aber ich gratuliere ihm zu seinem Hattrick, und drei Tore in Anfield zu erzielen ist nicht einfach, oder? Das sind Weltklassespieler, mit denen man nur schwer umgehen kann. Sie haben drei Tore geschossen, deshalb sind wir frustriert, aber wir nehmen einen Punkt mit."

Roberto Dde Zerbi (Brighton & Hove Albion) bei der "BBC": "Trossard ist der Knaller. Ein sehr guter Spieler. Als er in der Nationalmannschaft war, habe ich ihm gesagt, dass er mehr Tore schießen muss."

Joel Matip (FC Liverpool): "Ich bin absolut unzufrieden. Das war keine gute Leistung. Brighton hat sehr gut gespielt und uns das Leben sehr schwer gemacht. Das war nicht unser Spiel, und zwar von Anfang an. Wir müssen uns verbessern. Es war besser, aber wir sind immer noch nicht zufrieden mit unserer Leistung, vor allem zu Hause. Wir erwarten mehr von uns."

