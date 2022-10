Manchester City strahlte im Derby gegen Manchester United von der ersten Minute die pure Dominanz aus und erteilte den Red Devils im ersten Durchgang eine Lehrstunde in Sachen Fußballkunst.

Den Auftakt in eine einseitige erste Hälfte machte Phil Foden, der die Citizens mit einem entschlossenen Abschluss aus elf Metern früh in Führung brachte (8.). Nachdem die Skyblues in der Folge noch einige gute Chancen liegen ließen, baute Erling Haaland nach 34 Minuten die Führung aus. Der Ex-Dortmunder stieg bei einer Ecke am höchsten und köpfte aus kurzer Distanz ein (34.).

Die Gäste zerfielen nun in ihre Einzelteile und mussten nur drei Minuten später das nächste Gegentor hinnehmen. Eine traumhafte Flanke von Kevin De Bruyne fand am langen Pfosten Haaland, der aus kurzer Distanz mühelos den Doppelpack schnürte (37.).

Kurz vor der Pause glänze Haaland dann auch noch als Vorbereiter, als er Foden mit einem präzisen Flachpass am langen Pfosten fand. Der Engländer erhöhte sicher zum 4:0-Pausenstand für die in allen Belangen überlegene Guardiola-Elf (44.).

Nach dem Seitenwechsel agierte United deutlich mutiger und belohnte sich nach 56 Minuten mit einem sehenswerten Treffer. Neuzugang Antony wurde vor dem Sechzehner nicht entscheidend attackiert und traf aus 21 Metern unhaltbar zum 1:4 aus Sicht der Gäste (56.).

Doch die Antwort der Citizens ließ nicht lange auf sich warten. Der ehemalige Dortmunder Sergio Gomez fand mit seiner flachen Hereingabe Ex-BVB-Stürmer Haaland, der aus elf Metern eiskalt den Dreierpack schnürte (64.).

Selbiges tat ihm wenig später dann der ebenfalls überragende Foden gleich, als dieser auf Zuspiel von Haaland aus elf Metern humorlos zum 6:1 traf (72.). Das Schlusswort im Spiel hatte Manchester United, für das Anthony Martial (85.) per Kopfball-Abstauber und per Strafstoß (90.) zumindest noch leichte Ergebniskosmetik betreiben konnte.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: United ohne Gegenwehr

Manchester United schien für die Wucht und Spielfreude von City zu keinem Zeitpunkt des Spiels bereit gewesen zu sein. Immer wieder durften die Hausherren mit höflichem Begleitschutz der Red Devils nahezu ungehindert bis an den United-Strafraum vordringen und wurden selbst dort nur halbherzig attackiert. In 90 Minuten begingen die Gäste gerade einmal neun Foulspiele - ein weiterer Beleg für den erschreckend körperlosen Auftritt an diesem Nachmittag.

Die Statistik: 9

Neun Tore - das gab es zwischen City und United noch nie. Im insgesamt 187. Aufeinandertreffen sorgten beide Mannschaften für das torreichste Manchester-Derby aller Zeiten.

