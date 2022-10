"Wir haben darüber gesprochen und er wird das nicht akzeptieren", erklärte ManUnited-Coach Erik ten Hag jüngst auf einer Pressekonferenz.

Ronaldo hatte im April einem Everton-Fan das Handy nach dem Spiel aus der Hand geschlagen.

Ten Hag hegt übrigens selbst Interesse an einem positiven Ausgang für seinen Schützling. Ronaldo könnte nämlich im schlimmsten Fall eine Sperre aufgebrummt bekommen. Angesichts der Verletzungsprobleme in der Offensive der Red Devils würde ein Ausfall des Superstars noch schwerer wiegen.

In naher Zukunft soll es in der Causa Ronaldo eine Anhörung geben, in welcher CR7 und sein Anwaltsteam ihre Sicht der Dinge darlegen. Im Anschluss wird über eine mögliche Strafe für Ronaldo verhandelt.

