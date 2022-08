In Manchester konnte der Mittelstürmer nicht an die Torquote aus seiner Zeit bei PSG und beim italienischen Topklub SSC Neapel (104 Treffer in 138 Begegnungen) anknüpfen.

Für Uruguay traf Cavani in 133 Partien 58 Mal ins Netz.

Ad

Zuletzt hatte der Nationalspieler den Wunsch geäußert, auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar für sein Heimatland aufzulaufen.

Bundesliga Nach sieben Jahren Schalke: Thiaw wechselt nach Italien VOR 3 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Offiziell! FC Bayern verlängert mit Salihamidzic

(SID)

Conte wünscht sich neuen Vertrag für Kane

Bundesliga Bayer leiht spanisches Talent an Real Madrid aus VOR 7 STUNDEN