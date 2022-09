Im Duell gegen den Tabellenführer vertraute United-Trainer Erik ten Hag auf beinahe jene Elf, die in den vergangenen drei Spielen drei Siege einfahren konnte. Lediglich eine Änderung gab es im Vergleich zum 1:0 bei Leicester City: 100-Millionen-Neuzugang Antony startete für Elanga. Hieß auch: Cristiano Ronaldo, Kapitän Harry Maguire und Casemiro fanden sich zunächst auf der Bank wieder.

Auch bei den ungeschlagenen Gunners gab es nur einen personellen Wechsel: Auf der linken Abwehrseite kehrte der zuletzt mit Knieproblemen fehlende Oleksandr Zinchenko zurück. Kieran Tierney musste dafür auf die Bank.

Das Traditionsduell lebte von Beginn an mit viel Intensität und Feuer in den Aktionen. United machte von Beginn an Dampf und hatte durch Christian Eriksen die erste dicke Chance (8.). Mitten in diese starke Anfangsphase der Red Devils waren es plötzlich die Gunners die jubelten: Gabriel Martinelli traf zum 1:0 (12.). Der Treffer wurde jedoch aufgrund eines Foulspiels von Martin Ödegaard an Eriksen zurückgenommen.

Beide Teams gingen in der Folgezeit mit sehr viel Tempo zu Werke, suchten immer wieder ohne Umwege den schnellen Weg in die Gefahrenzonen. Ein Duell, das keine Pausen bot. Arsenal kam mit fortlaufender Spieldauer immer besser ins Spiel, nahm den Fight an und hatte durch Martinelli die nächste Großchance. Doch der Brasiliener scheitert per Kopf an David de Gea (32.).

Dann schlug die Stunde von Rekordeinkauf Antony: Nach einem starken Angriff über Eriksen, Fernandes, Sancho und Rashford, landete die Kugel halbrechts in der Box beim Brasilianer, der zum 1:0 traf (35.). Ein Traumdebüt für ten Hags Wunschspieler. Auch in der Folgezeit blieb Arsenal die tonangebende Mannschaft, doch oftmals agierte der Tabellenführer zu umständlich. United ließ sich etwas zurückfallen und fokussierte sich auf das Umschaltspiel.

Die zweiten 45 Minuten sahen einen ähnlichen Spielverlauf. Arsenal war das deutlich aktivere Team, während United zu passiv agierte. So hatten die Red Devils Glück, nicht gleich den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Ödegaard (51.) und zweimal Bukayo Saka (52., 55.) verpassten das 1:1. So war es nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fallen sollte. In der 60. Minute war es dann soweit: Saka traf zum hochverdienten 1:1.

Von United, bei dem mittlerweile Ronaldo mitwirkt, kam offensiv lange Zeit nichts. Doch aus dem Nichts sollte das 2:1 fallen: Nach einem Ballverlust funktionierte die Restverteidigung der Gunners nicht. Fernandes schickt Rashford auf die Reise, der zur erneuten Führung einnetzte (66.). Arsenal versuchte alles und brachte mit drei neuen Spielern frischen Wind für die Schlussoffensive. Doch genau diese kurzzeitige Unordnung nutzt United eiskalt aus, Eriksen legte auf Rashford quer, der zur 3:1-Vorentscheidung einschob (75.).

Dieses dritte Tor nahm Arsenal den Wind aus den Segeln. Die junge Gunners-Mannschaft versuchte es weiterhin, doch der Glaube an ein Comeback schien nicht mehr vorhanden. Damit kassierte der Tabellenführer die erste Saisonniederlage. United setzt sich mit dem vierten Sieg in Folge oben fest und lässt die Fans im "Theater der Träume" wieder träumen.

Für beide Vereine geht es am Donnerstag in der Europa League weiter. Manchester empfängt Real Sociedad San Sebastian (21:00 Uhr), Arsenal muss in die Schweiz zum FC Zürich (18:45 Uhr).

Das fiel auf: Die Automatismen unter ten Hag greifen langsam

Die ersten beiden Spiele unter Erik ten Hag kamen noch einem Offenbarungseid gleich. Vor allem beim 0:4 gegen Brentford präsentierten sich die Red Devils vogelwild. Doch vier Siege in Folge lassen die Brust breiter werden. Die Automatismen unter ten Hag greifen mittlerweile, die Defensive mit Martínez und Varane steht stabiler, auch die Offensive funktioniert besser. Die Spielidee des ehemaligen Ajax-Trainers wird immer deutlicher. Natürlich hätte dieses Match auch einen anderen Sieger haben können. Dennoch muss man festhalten, dass United von Woche zu Woche besser spielt.

Er kam, kostete viel Geld und traf: Antony fügte sich hervorragend bei seinem Premier-League-Debüt ein und erzielte nach einer knappen halben Stunde den Führungstreffer. Der Ex-Ajax-Profi ist der 100. Spieler aus Brasilien, der in der Premier League auflief – und zugleich der jüngste Torschütze, der beim Debüt treffen sollte. Kein anderer Sambakicker war jünger als Antony (22 Jahre 192 Tage).

Die Zahl zum Spiel: 120

Manchester United ist eine Bank, wenn die Red Devils zur Halbzeit führen. Dies war auch gegen Arsenal der Fall. Seit 120 Spielen ist United ungeschlagen, wenn es zur Halbzeit führt. Die letzte Niederlage datiert vom 21.09.2014. Beim legendären 3:5 in Leicester führte Manchester mit 2:1 zur Halbzeit. Doch selbst eine 3:1-Führung bis zur 60. Minute sollte nicht reichen.

