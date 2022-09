Manchester United wollte gegen Tabellenschlusslicht Leicester City den Aufwärtstrend von zwei Siegen in Serie weiter fortsetzen und vor dem Duell mit Spitzenreiter Arsenal am Sonntag weiter Selbstvertrauen sammeln.

In einem zerfahrenen und intensiven Spiel hatte das Team von Eric ten Hag, der Cristiano Ronaldo erneut auf der Bank ließ, die erste gute Chance der Partie. Nach einem schnellen Doppelpass zwischen Jadon Sancho und Bruno Fernandes setzte Letzterer Christan Eriksen in Szene, der mit seinem Flachschuss aus linker Strafraumposition nur knapp das kurze Eck verfehlte (11.).

Mitte der ersten Hälfte klingelte es dann aber im Tor des Schlusslichts: Ein langer Ball von Keeper Ward kam postwendend zurück und landete nach einer schnellen Kombination über Fernandes und Marcus Rashford schließlich im Strafraum bei Sancho. Der Ex-Dortmunder umkurvte mit Tempo den Schlussmann und schob zur Führung für die Red Devils ein (22.).

Leicester war im Anschluss bemüht, fand aber kein Durchkommen gegen Man Uniteds kompakte Defensive. So war es ein Distanzschuss von Barnes, der aus 17 Metern per Schlenzer nur knapp den oberen rechten Torgiebel verpasste (37.). In einer Halbzeit mit wenigen Höhepunkten sollte es die beste Chance der Foxes bleiben. Die Gäste gingen mit einer knappen 1:0-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren mit unerwartetem Schwung aus der Kabine und drängte Man United in den ersten 15 Minuten dauerhaft in die eigene Hälfte zurück – und kam zu Chancen. Standard-Experte James Maddison zwang David de Gea mit seinem Freistoß aus 30 Metern zu einer Glanzparade, der sich lang machte und mit einer sehenswerten Flugparade den Ball aus dem Torgiebel fischte (50.). Wenig später konnte Harvey Barnes eine Flanke vom auffälligen Kiernan Dewsbury-Hall nicht mehr drücken (52.).

United konnte in dieser Phase kaum für Entlastung sorgen. Ten Hag reagierte und brachte Neuzugang Casemiro für Anthony Elanga (59.). Knapp zehn Minuten später ersetzte Cristiano Ronaldo den Torschützen Sancho (68.).

Casemiro brachte defensive Stabilität ins Spiel der Red Devils, die Foxes kamen erstmal zu keinen größeren Ausgleichschancen mehr. Aber auch der Offensive der Gäste gelang nicht mehr viel. Die Bilder glichen denen des ersten Durchgangs.

In den letzten zehn Minuten hatte Manchester dann noch zwei Chancen, den Deckel drauf zu machen. Allerdings fing Johnny Evans Ronaldos Querpass auf Eriksen im letzten Moment ab (81.), zwei Minuten später verfehlte Ronaldo selbst per Fallrückzieher aus spitzem Winkel das 0:2 (83.).

Die letzte Aktion gehörte dann nochmal Leicester, doch James Justin jagte das Rund in der Nachspielzeit über den Querbalken (90.+3). Dann war Schluss.

Der Tweet zum Spiel:

Jadon Sancho markierte in der 22. Minute das Tor des Tages und leitete somit den nächsten Sieg ein. Bereits gegen Liverpool hatte der Engländer vor einer Woche das 1:0 erzielt.

Das fiel auf: United-Defensive solide, Leicester ideenlos

In einem intensiv-geführten Premier-League-Spiel hatten beide Teams im ersten Durchgang nahezu identische Ballbesitzanteile, allerdings wirkte Man United im eigenen Handeln wesentlich organisierter und zielstrebiger. Leicester fand kaum Lücken in der kompakten Defensive, was aber auch am starken Innenverteidiger-Duo bestehend aus Raphael Varane und Lisandro Martinez. Während der kleine Martinez gewohnt aggressiv zu Werke ging und durch gute Pässe auffiel, glänzte der lang-gewachsene Franzose durch Kopfballstärke und hervorragendes Stellungspiel. Bereits in den letzten Spielen hatte das neue Defensiv-Duo überzeugen können.

Nach der Pause hatte Leicester eine gute Druckphase, gefährlich wurde es aus dem Spiel heraus aber nicht. Es fehlte an Kreativität und Tempoverschärfungen. Symptomatisch hatte James Maddison die beste Chance von Leicester mit einem Freistoß. Auf Seiten von United hatten die Einwechselungen von Casemiro und Ronaldo einen positiven Effekt auf das eigene Spiel und sorgten dafür, dass die Red Devils den verdienten Sieg feiern konnten.

Die Statistik: 119

Zum 119. Mal in Folge bleibt Manchester United nach einer Halbzeitführung in der Premier-League ungeschlagen. Ein beachtlicher Wert. Durch den dritten Sieg in Serie klettern die Red Devils auf Tabellenplatz fünf.

