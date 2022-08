Manchester United verlor in der Liga 1:2 gegen Brighton & Hove Albion sowie 0:4 beim FC Brentford und findet sich damit am Tabellenende der Premier League wieder - ein kapitaler Fehlstart.

Laut dem Sportportal "Get French Football News" ist nun Stürmer Mauro Icardi von Paris Saint-Germain in den Fokus der Red Devils geraten. Der ehemalige Superstar von Inter Mailand steht bei PSG auf dem Abstellgleis, könnte mit seinen 29 Jahren ManUtd aber durchaus aus der Patsche helfen - auch wenn er in der abgelaufenen Saison der Ligue 1 in 24 Einsätzen nur viermal traf.

Eine zweite Alternative für das krankende Offensivspiel der Red Devils bringt der spanische Radiosender "COPE" Raúl de Tomás von Espanyol Barcelona ins Spiel. Der Mittelstürmer soll angeblich 25 bis 30 Millionen Euro kosten. Der 27-Jährige traf 2021/22 17-mal für die Katalanen.

"Talksport" will dagegen erfahren haben, dass Manchester United mit dem Ex-Hertha-Stürmer Matheus Cunha von Atlético Madrid verhandelt.

Manchester United dementiert Ronaldo-Gerüchte

Des Weiteren, so berichten es mehrere Medien, soll Manchester mit dem Gedanken spielen, den Vertrag mit Unruhestifter Cristiano Ronaldo einfach aufzulösen - und damit ein großes Exempel zu statuieren.

ManUtd dementiert dies; man wolle den Vertrag mit dem Portugiesen (läuft noch bis Saisonende) erfüllen und ihn weiterhin im Kader halten, hieß es aus Vereinskreisen.

Ronaldo hatte große Teile der Vorbereitung auf die Saison verpasst, teilweise wegen "privater Probleme". Obwohl er zuvor nur zweimal 45 Minuten zum Einsatz gekommen war, stellte ihn ten Hag in Brentford in die Startelf. "Ronald ist Ronaldo. Er kann es", hatte der Niederländer gesagt.

Ronaldo enttäuschte jedoch wie alle seine Teamkollegen. Die sollen den Portugiesen inzwischen so auf dem Kieker haben, dass CR7 in der Umkleide fast schon isoliert sei, heißt es auf der Insel. "Viele Spieler haben die Schanuze voll" zitiert die "Sun" einen Insider.

Auch mehren sich Expertenstimmen, die Ronaldo nicht mehr in Manchester sehen wollen. "Wenn die Berichte stimmen und Cristiano Ronaldo wegwill, dann sollten sie ihn ziehen lassen, weil es sonst mit ihm keinen Sinn mehr ergibt" sagte United-Legende Wayne Rooney der "Times".

Ronaldo hatte im Sommer Wechselgedanken geäußert, weil Manchester United diese Saison nicht in der Champions League spielt.

