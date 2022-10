Auf die Münzwürfe angesprochen, sagte Guardiolas Gegenüber Jürgen Klopp: "Oh, fürchterlich. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich dafür. Das habe ich nicht mitbekommen. Das sollte niemals passieren, nie."

Auslöser war eine Szene in der ersten Halbzeit, in der die Citizens vermeintlich die Führung erzielten (53.). Das Tor durch Phil Foden wurde jedoch nach einem Eingriff des Video Assistent Referees wegen eines vorangegangenen Fouls von Erling Haaland an Liverpools Fabinho zurückgenommen.

Ad

Guardiola unterstellte Schiedsrichter Anthony Taylor, dabei keine klare Linie verfolgt zu haben. "Der Referee hat alles laufen lassen, immer laufen lassen, laufen lassen. Es gab eine Million Fouls wie das, aber unser Tor wurde zurückgenommen", meinte der Spanier sauer. "Ein Fehler" beim Gegentor durch Mohamed Salah (76.) habe letztlich den Unterschied ausgemacht.

Premier League Klopp gibt nach Platzverweis zu: "Ganz klar, das war meine Schuld" VOR 4 STUNDEN

Auch Klopp hatte seine Probleme mit Taylor. Weil der Schiedsrichter in der Schlussphase ein Foul an Salah nicht gepfiffen hatte, rastete der Liverpool-Trainer an der Seitenlinie aus - und flog vom Platz (85.)

Manchester-Fans fallen mit geschmacklosen Gesängen negativ auf

Die Wurfgeschosse gegen Guardiola waren aber nicht die einzigen Fanentgleisungen im Top-Spiel am Sonntagnachmittag. Liverpool verurteilte nach der Partie "abscheuliche" Gesänge aus dem Gästeblock, die sich auf die Hillsborough-Katastrophe, bei der 1989 insgesamt 97 Zuschauer ums Leben kamen, bezogen.

"Wir waren tief enttäuscht, diese abscheulichen Gesänge über Tragödien in Fußballstadien aus dem Auswärtsblock heute während des Spiels in Anfield zu hören", schrieben die Reds in einer Mitteilung. Der Umlauf des Gästeblocks sei zudem mit Graffiti verschmiert worden.

"Wir wissen, welch Auswirkungen solch ein Verhalten auf die Opferfamilien und Überlebende solcher Tragödien hat", hieß es weiter. Man arbeitete mit Behörden daraufhin und werde nun auch den Dialog zu Manchester City suchen, "damit diese Gesänge aus dem Fußball komplett verbannt werden".

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Salah entscheidet Top-Duell - Rote Karte für Klopp

Klopp reagiert genervt: Darum kann niemand mit City mithalten

Premier League Salah entscheidet Top-Duell - Rote Karte für Klopp VOR 5 STUNDEN