Sterling ist der erste Neuzugang für Chelsea seit der Übernahme des Klubs durch ein von US-Unternehmer Todd Boehly geleitetes Konsortium.

Er spielte seit 2015 für City und holte unter anderem viermal die Meisterschaft. "Ich kam als 20-Jähriger und gehe als Mann", schrieb er in einem Brief an die City-Fans.

Ad

Chelsea plant zudem Verstärkungen in der Defensive, als Zugänge sind Kalidou Koulibaly (31/SSC Neapel) und Nathan Ake (27/Manchester City) im Gespräch.

Bundesliga Dienst nach Vorschrift: Lustloser Lewandowski trainiert wieder VOR 4 STUNDEN

Sie sollen die abgewanderten Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Andreas Christensen (FC Barcelona) ersetzen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Der Absturz des Sergio Ramos: Wie es jetzt für den Routinier weitergeht

(SID)

Voss-Tecklenburg freut sich fürs Team: "Froh, dass sie belohnt werden"

EM 2022 DFB-Frauen befeuern Titeltraum: Das "Ungeheuer" hat Großes vor VOR 5 STUNDEN