Am 3. April 2022 kehrte Sergio Ramos im Spiel gegen den FC Lorient (5:1) nach monatelangen muskulären Problemen an der Wade zurück auf den Fußballplatz.

In der 72. Minute wurde er für PSG-Kapitän Marquinhos eingewechselt. Was jedoch folgte, waren Pfiffe der eigenen Anhänger bei jedem Ballkontakt des ehemaligen Real-Stars.

Die gesamte erste Saison von Ramos bei seinem neuen Klub war alles andere als einfach. Besonders körperlich hatte der spanische Routinier zu kämpfen. 33 Pflichtspiele der Franzosen verpasste Ramos verletzungsbedingt.

Die in ihn von den Klubbossen und Fans gesteckten Hoffnungen, Paris auf dem Weg zum langersehnten Champions-League-Titel anzuführen, wurden enttäuscht. Ein Jahr hat Ramos noch Zeit, die Meinung über ihn zu ändern und seine vielleicht letzte Chance zu nutzen.

PSG-Bosse und Fans von Sergio Ramos enttäuscht

Der Vertrag des 36-Jährigen endet im Sommer 2023. Eine vorzeitige Auflösung des Arbeitspapiers, die laut "Le Parisien" zeitweise im Raum stand, soll zwar vom Tisch sein, doch Ramos hat einiges wiedergutzumachen.

Dennoch genießt die Real-Ikone bei den PSG-Stars einen hohen Stellenwert, wie Fußball-Experte Vincent Bregevin von Eurosport in Paris verrät: "Er hat großartige Beziehungen mit Spielern wie Mbappé und Navas aufgebaut. Obwohl er in der abgelaufenen Saison nicht viel gespielt hat, war Ramos laut Insidern für die Umkleidekabine unheimlich wichtig, weil er viel kommuniziert und immer wieder Ratschläge gegeben hat. Wenn er auf dem Platz stand, hat er insgesamt gute Leistungen gezeigt. Sein Hauptproblem waren definitiv seine Verletzungen."

Auf sportlicher Ebene hätten jedoch sowohl die Verantwortlichen als auch die PSG-Anhänger hatten von einem zweimaligen Europameister, Weltmeister und vierfachen Champions-League-Sieger deutlich mehr erwartet als nur 13 Spiele (zwei Tore) über die gesamte Saison.

Auch Messi und Ramos können den Henkelpott (noch) nicht nach Paris holen

Der mittlerweile entlassene PSG-Sportdirektor Leonardo meinte vor Kurzem unumwunden in der "L'Équipe" über Ramos: "Leider ist das, was wir uns vorgestellt haben, nicht eingetroffen. Es ist schwer für ihn und für uns alle. Ich habe keine Angst davor, zu meinen Fehlern zu stehen, wenn ich welche mache."

Im vergangenen Jahr hatte Leonardo den Abwehrstar nach Paris gelockt. Nach 16 Jahren bei Real Madrid und 22 Titeln hatte Ramos die Königlichen ablösefrei verlassen. Für Real absolvierte der mittlerweile 36-Jährige insgesamt 671 Spiele. Dabei traf er 101 Mal - für einen Verteidiger eine starke Quote. In vielen wichtigen Spielen wurde Ramos so zum Matchwinner.

Im letzten Jahr galt der Transfer deshalb auch trotz seines fortgeschrittenen Alters als großer Coup. Der Routinier sollte zusammen mit Lionel Messi die nötige Erfahrung für die Königsklasse mitbringen. Doch daraus wurde nichts. PSG schied im Achtelfinale gegen den späteren Sieger Real aus.

Verletzungen werfen Ramos immer wieder zurück

Insgesamt 197 Tage fehlte Ramos dem Scheichklub wegen muskulärer Probleme. Nach seinem Transfer im Sommer 2021 feierte er erst im November sein Debüt für Paris. Auch mit dem ebenfalls freigestellten Trainer Mauricio Pochettino soll es hinter den Kulissen nicht allzu gut gelaufen sein. Das berichtete im Februar die spanische Tageszeitung "ABC". Unter dem neuen Coach Christophe Galtier könnte es also auch für Ramos zu einem Neustart kommen.

"Es hängt alles von seinem Körper ab", betont Bregevin: "Galtier hat angekündigt, dass er in der Defensive auf eine Dreierkette setzen wird. Milan Skriniar steht kurz vor der Unterschrift bei PSG und sollte neben Marquinhos in der Abwehr gesetzt sein. Es wäre somit nur noch ein Platz für Ramos oder Kimpembe frei. Eins ist sicher: Ramos muss fit sein, um sich einen Platz in der Startelf zu sichern."

Die Probleme des Spaniers deuteten sich aber auch schon in seinem letzten Jahr in Madrid an. Nur 21 Spiele absolvierte Ramos für die Königlichen. Auch damals stoppte ihn sein Körper, zunächst ein Muskelfasereinriss, dann ein Meniskusriss, eine weitere Muskelverletzung sowie eine Sehnenreizung. Durch Letztere verpasste der Spanier sogar die Europameisterschaft.

Der ehemalige französische Nationalmannschaftsarzt Jean-Marcel Ferret versuchte bei "RMC Sport" zu erläutern, wie langwierig eine Verletzung wie zuletzt an der Wade für einen älteren Spieler wie Ramos sein kann. "Es geht um den Aufbau des Wadenmuskels. Sie müssen bedenken, wie der Muskel angesichts der Schläge gealtert ist, die Ramos in seiner Karriere einstecken musste, während er 19 Saisons auf höchstem Niveau spielte, und wie sehr das seine Waden geschwächt hat", meinte der Fachmann. Solche Verletzungen seien "sehr schwierig, weil man nie vorhersagen kann, wie sie sich entwickeln werden".

Kleiner Aufwärtstrend bei Ramos erkennbar

Zum Ende der vergangenen Saison wirkte es aber, als habe Ramos das Schwierigste überstanden. In den letzten neun Ligue-1-Spielen stand der Routinier acht Mal auf dem Platz, davon sechs Mal über die volle Distanz. Man könnte somit von einem Aufwärtstrend bei Ramos sprechen. Zuletzt zeigte sich der Verteidiger bereits fleißig in der Vorbereitung auf die neue Saison. Sogar im Urlaub trainierte Ramos regelmäßig.

Im Interview mit "Amazon Prime" machte er zudem deutlich, dass er noch lange nicht ans Aufhören denkt: "Ich habe zwei Jahre Vertrag hier in Paris. Wir versuchen, drei daraus zu machen. (...) Ich würde gerne noch vier bis fünf Jahre auf hohem Niveau spielen und dann eine andere Erfahrung machen."

Die kommenden Monate werden zeigen, inwieweit Ramos dieses Versprechen halten kann.

