Diese liegt bei über 100 Millionen Euro, heißt es in dem Bericht. Angesichts der aktuellen Blessuren von Anthony Martial (Achillessehnenreizung) und Marcus Rashford (Muskelverletzung) fehlen den Red Devils gleich zwei Offensivakteure.

Damit können sich die Engländer im Moment im Angriff nur auf Cristiano Ronaldo verlassen. In dieser Saison traf der 37-Jährige allerdings in acht Spielen erst ein Mal.

Sollte United bei Ramos tatsächlich ernst machen, könnte Superstar Ronaldo somit bald einen jungen Landsmann vor die Nase gesetzt bekommen.

Der U21-Nationalspieler erzielte in dieser Saison für Benfica schon acht Tore in zwölf Spielen (dazu fünf Vorlagen). Daher wurde man in Manchester auf Ramos aufmerksam und nahm offenbar Kontakt zu den Beratern auf.

Auch FC Bayern und Newcastle interessiert?

Zunächst muss Man United aber ohne neuen Stürmer auskommen. Erst im Wintertransferfenster könnten die Engländer bei Ramos zuschlagen. Im vergangenen Sommer soll allerdings auch Newcastle United Interesse am jungen Stürmer gezeigt haben. Zudem beobachte der FC Bayern Ramos genauer, heißt es in der "Sun". Auch die Münchener wären nach dem Weggang von Robert Lewandowski mit einem weiteren echten Neuner etwas breiter aufgestellt.

Zumindest bei Rashford kann sich Coach ten Hag Hoffnung auf ein schnelles Comeback machen. Nach der Muskelverletzung, die der Engländer Anfang September im Spiel gegen Arsenal erlitt, wird Rashford im besten Fall zum Derby gegen Manchester City (2. Oktober) zurückerwartet.

