"Natürlich will ich bleiben. Ich bin hier und will bleiben", beendete der 30-Jährige sein Statement gegenüber "TNT Sports Brazil". Seit der Verpflichtung von Núñez wurde der Brasilianer immer wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht, Juventus Turin wurde in den vergangenen Wochen als möglicher Abnehmer gehandelt.

Doch anscheinend kann sich Firmino einen Verbleib vorstellen, will sich dem uruguayischen Neuankömmling nicht kampflos geschlagen geben.

Ad

Firminos Vertrag läuft bis Juni 2023. Seit sieben Jahren geht der brasilianische Nationalspieler nun für Liverpool auf Torejagd. In 328 Spielen kommt Firmino auf 98 Tore und 74 Vorlagen.

Premier League "Das Trikot wiegt schwer": Koulibaly bittet Legende um Rückennumer VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Frankfurt erledigt Magdeburg souverän - Götze mit bärenstarkem Debüt

"Erfreuliches Zeichen": Klopp lobt Núñez-Gala im Supercup

DFB-Pokal Frankfurt erledigt Magdeburg souverän - Götze mit bärenstarkem Debüt VOR 2 STUNDEN