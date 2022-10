Das erfuhr Agüero offenbar am eigenen Leib, denn er selbst habe sich einmal aus Gewichtsgründen in einer Partie auf der Bank wiedergefunden.

"In unserer ersten Saison sagte er zu mir: 'Ich habe dich draußen gelassen, weil du diese Woche fett geworden bist'", erinnerte sich der frühere Nationalstürmer Argentiniens und fügte an: "Und was sollte ich sagen? Er hatte recht … Solche Dinge passieren."

Ad

Laut des 34-Jährigen könne es schnell passieren, dass man das Idealgewicht überschreitet. "Nur ein bisschen Hühnchen und du bist schon 50 Gramm drüber", sagte er in der TV-Show "El Chiringuito".

Champions League Gnabry-Gala im Camp Nou: Instagram-Pass als Symbol des Höhenflugs VOR 8 STUNDEN

Bei den Skyblues ist Agüero eine lebende Legende. Zehn Jahre (260 Tore und 73 Assists in 390 Spielen) spielte er für den Klub aus Manchester, davon fünf unter Guardiola.

Nach Ablauf seines Arbeitspapiers 2021 erhielt der Argentinier keinen neuen Vertrag und schloss sich dem FC Barcelona an, wo er im Dezember aufgrund von Herzproblemen seine Karriere beendete.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Brutale Bayern legen Barças Baustellen frei

Nagelsmann erfreut über "perfektes Spiel" des FC Bayern

Bundesliga Offiziell: Reis folgt auf Kramer und übernimmt auf Schalke VOR 8 STUNDEN