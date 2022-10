Falls sich die beiden Startrainer nicht auf den Abstiegskampf einlassen wollen, sondern eher auf neue Chancen bei Champions-League-Vereinen hoffen, sei laut "Guardian" noch Thomas Frank eine Alternative. Der steht aktuell jedoch bei Brentford unter Vertrag.

Die "BBC" wirft als weitere Kandidaten zudem noch Unai Emery, Michael Beale und Sean Dyche in den Raum. Allerdings ist davon aktuell lediglich Dyche ohne Verein.

Ad

Emery steht bei Villarreal und Beale bei den Queens Park Rangers unter Vertrag. Beale hatte vor wenigen Wochen noch ein Angebot von Wolverhampton mit der Begründung abgelehnt, dass er unbedingt an der Loftus Road bleiben wolle.

Premier League Aus für Gerrard: Aston Villa entlässt Trainer VOR 4 STUNDEN

Tuchel wurde Anfang der Saison nach einer Niederlage in der Champions League gegen Dimano Zagreb und einem durchwachsenen Saisonstart in der Premier League vom FC Chelsea freigestellt. Laut "BBC" habe er seitdem bereits zwei Angebote von Premier-League-Klubs abgelehnt. Ihm wird vielmehr Interesse am Posten des englischen Nationaltrainers nachgesagt.

Das könnte Dich auch interessieren: Ronaldo aus United-Kader gestrichen: So reagiert der Superstar

Nani zu Ronaldos Tunnel-Flucht: "Vielleicht musste er aufs Klo"

La Liga Tuchel lehnte angeblich Job-Angebot aus Spanien ab UPDATE 19/10/2022 UM 09:48 UHR