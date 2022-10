Am Mittwoch hatte der Portugiese beim 2:0-Sieg von United gegen Tottenham Hotspur in der 88. Minute vorzeitig den Innenraum des Stadions verlassen.

Manchester hätte zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Wechsel tätigen können. Medienberichten zufolge wollte Ronaldo nicht spät eingewechselt werden.

Der 37-Jährige kommt unter dem niederländischen Teammanager Erik ten Hag in dieser Spielzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus.

In der Liga stand er lediglich an drei von zwölf Spieltagen in der Startelf.

