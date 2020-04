Die Meisterschaft in Belgien war zunächst vorzeitig abgebrochen worden, diese Entscheidung wurde aber unter dem Druck der UEFA vertagt. Allerdings verhängte die belgische Regierung unter Ministerpräsidentin Sophie Wilms am Mittwoch ein Verbot für Massenveranstaltungen bis zum 31. August. Damit scheint eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs kaum noch realistisch, die neue Saison wird aller Voraussicht nach mit Geisterspielen ohne Zuschauer starten.

Zu den Kritikern des RSC gehörte auch der Virologe Marc Van Ranst, der die Aktion als "legal", aber ein "schlechtes Signal" bezeichnete. Ein anderer Arzt schrieb dem Bürgermeister von Brüssel:

" Es ist unglaublich. Das widerspricht den Empfehlungen der Regierung und den Ratschlägen der Experten total. "

Der königliche Klub aus der belgischen Hauptstadt erklärte, jeder Spieler habe in einer abgesperrten Zone auf dem Rasen mit seinem eigenen Ball trainiert. Passen sei nicht erlaubt gewesen.

Das könnte Dich auch interessieren: Der neue BVB nimmt Form an: So steht es bei Rashica, Torres und Co.

(SID)