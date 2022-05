In der Relegation um die zweite Liga trifft der 1. FC Kaiserslautern auf Dynamo Dresden. Das Hinspiel findet auf dem Betzenberg statt.

Die Partie ist für Freitag, 20. Mai, angesetzt. Spielbeginn ist um 20:30 Uhr MESZ.

Am Dienstag, 24. Mai, fällt dann mit dem Rückspiel in Dresden die endgültige Entscheidung um Klassenerhalt oder Aufstieg.

Hier gibt es alle Informationen zum Hinspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden in der Relegation zur 2. Bundesliga.

Kaiserslautern - Dresden live im TV - Die Relegation zur 2. Bundesliga

"Sat 1" überträgt das Match am kommenden Freitag live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 19:30 Uhr.

Auch "Sky" ist live im TV bei Sky Bundesliga 1 mit von der Partie. Hier geht es um 20:00 Uhr mit der Übertragung los.

Relegation: Kaiserslautern - Dresden im Stream

"Sat 1" bietet einen kostenlosen Livestream bei "ran.de" an. Auch bei "Joyn PLUS+" können Fans das Match zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden im Livestream verfolgen.

"Sky" ist bei SkyGo und SkyTicket live dabei.

Lautern - Dresden: Die Relegation im Ticker

Eurosport.de berichtet von der Relegation für die 2. Bundesliga im Liveticker. Zudem gibt es bei Eurosport.de alle News und Reaktionen aus der Welt des Fußballs.

Kaiserslautern - Dynamo Dresden live: Sachsen kassieren Derbypleite vor Relegation

Der bereits feststehende Absteiger Erzgebirge Aue hat sich am 34. Spieltag der 2. Bundesliga den Sieg im Sachsen-Derby gegen Dynamo Dresden gesichert (1:0). Für Dresden bedeutete dies die vermasselte Generalprobe vor dem Hinspiel der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern. Dynamo blieb damit auch im 17. Spiel in Folge ohne Sieg. Den letzten Sieg feierte man ausgerechnet im Hinspiel gegen Aue (1:0). Für die Dresdner geht es am Freitag um alles. Um 20:30 Uhr wird die SDG in der Pfalz von Lautern empfangen.

