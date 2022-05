Es hat wieder nicht sollen sein: Auch im vierten Anlauf hat es der Hamburger SV verpasst, wieder in die Bundesliga aufzusteigen.

Die Hamburger verloren am Montagabend im Volksparkstadion das Relegations-Rückspiel gegen Hertha BSC mit 0:2 (0:1) und müssen damit trotz des 1:0-Erfolgs im Hinspiel auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen.

Dedryck Boyata (4.) und Marvin Plattenhardt (63.) sicherten der Hertha den Klassenerhalt. "Boyata und Plattenhardt werden zu den Berliner Helden", schrieb "Sport.de" im Anschluss. Für die "Berliner Zeitung" kommt Herthas Erfolg in Hamburg gar einem "Wunder" gleich.

Trauer herrscht dagegen in der Hansestadt. "Aus der Traum! HSV verpasst den Bundesliga-Aufstieg", so die "Hamburger Morgenpost".

Die Pressestimmen zum Berliner Triumph im Hamburger Volksparkstadion:

HSV - Hertha BSC: Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "2:0 beim HSV: Hertha BSC bleibt in der Bundesliga. Hertha BSC spielt auch in der kommenden Saison erstklassig. Die Berliner machten in Hamburg die Hinspiel-Niederlage wett und gewannen am Ende verdient 2:0. Der HSV muss damit ein weiteres Jahr im Unterhaus antreten."

Bild.de: "Magath lässt den HSV heulen! Hertha gerettet, Hamburg bleibt in der 2. Liga"

Berliner Zeitung: "Das Wunder vom Volkspark: Hertha BSC bleibt durch ein 2:0 beim HSV erstklassig. Das Team von Coach Magath ist beim 2:0 im Relegationshinspiel beim Hamburger SV nicht wiederzuerkennen, sichert sich durch einen Willensakt den Klassenerhalt."

Hamburger Morgenpost: "Aus der Traum! HSV verpasst den Bundesliga-Aufstieg"

Sport 1: "Hertha-Rettung! HSV am Boden. Hertha BSC dreht die Relegation gegen den HSV und bleibt in der Bundesliga. Marvin Plattenhardt sorgt mit einem Traum-Freistoß für die Entscheidung."

Sportschau.de: "Hertha BSC bleibt erstklassig, HSV enttäuscht. Hertha BSC bleibt in der Bundesliga, der Hamburger SV hat den Aufstieg wieder nicht geschafft. Die Hauptstädter schlugen den HSV in Hamburg und sicherten den Klassenerhalt."

Spiegel Online: "Hertha BSC bleibt erstklassig – der HSV verspielt zu Hause den Aufstieg. Das Relagtions-Hinspiel hatte Hertha BSC in Berlin verloren, beim Rückspiel drehte das Team von Trainer Felix Magath das Duell. Dedryck Boyata und Marvin Plattenhardt ließen den Bundesligisten in Hamburg jubeln."

Sport.de: "Hertha BSC rettet in Relegations-Thriller beim HSV. Boyata und Plattenhardt werden zu den Berliner Helden"

Hamburger SV - Hertha BSC: Pressestimmen zur Bundesliga-Relegation aus Österreich

ORF.at: "Hertha verwehrt HSV Aufstieg in Bundesliga. Der Hamburger SV muss weiter auf seine Rückkehr in die deutsche Bundesliga warten. Der Dritte der abgelaufenen Zweitligasaison verlor das Rückspiel in der Relegation gegen Hertha BSC mit 0:2 (0:1), die Berliner drehten damit die 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel und spielen auch weiterhin in der höchsten Klasse."

Krone: "Magath rettet die Hertha gegen den Hamburger SV"

Kleine Zeitung: "Hertha BSC bleibt nach Sieg gegen Hamburg in der Bundesliga Der HSV bleibt weiterhin zweitklassig. In der Relegation musste man sich der Hertha aus Berlin mit einem Gesamtscore von 1:2 geschlagen geben."

HSV - Hertha BSC: Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: Hertha BSC bleibt erstklassig.Hertha und der HSV – die Traditionsklubs aus den grössten deutschen Städten duellieren sich um den letzten Platz in der 1. Bundesliga. Mit dem besseren Ende für die Berliner. Der selbsternannte "Big City Club" wendet nach der 0:1-Heimniederlage das Blatt im Rückspiel noch. Beide Tore zum 2:0-Sieg in Hamburg fallen durch Standards. Boyata köpfelt nach einem Eckball zur Führung ein (4.). Plattenhardt zirkelt nach einer guten Stunde einen Freistoss ins Netz, bei dem HSV-Goalie Fernandes keine gute Figur macht."

