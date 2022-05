Übertragung Hertha BSC - HSV live im TV, Stream & Ticker - Alle Informationen zur Relegation um die Bundesliga

Hertha BSC - Hamburger SV live im TV, Stream und Ticker: Am Donnerstag, 19. Mai, steigt um 20:30 Uhr das Relegations-Hinspiel zur Bundesliga. Hertha BSC empfängt den Hamburger SV. Die Berliner beendeten die Bundesliga-Saison als 16. Der HSV wurde Dritter in der zweiten Liga. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung zum Duell zwischen den beiden Traditionsklubs in der Relegation.