Fußball

Relegation Bundesliga: Fredi Bobic glaubt an Hertha BSC - Spieler "werden psychischen Druck aushalten"

Hertha-Geschäftsführer Sport Fredi Bobic zeigt sich vor dem Relegationsduell gegen den HSV selbstbewusst. Der 50-Jährige will mit den Herthanern auch in der Zukunft ein Teil der 1. Bundesliga sein. Die Berliner "werden den psychischen Druck aushalten", der auf sie in der Relegation wartet.

00:00:47, vor einer Stunde