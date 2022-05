"Es wird allerhöchste Zeit nach so vielen Jahren." Hamburgs Fußball-Legende warnt allerdings vor dem Relegationsgegner Hertha BSC mit dem auch an der Elbe bestens bekannten Trainer Felix Magath. "Das Duell ist sehr reizvoll. Felix wird sich etwas einfallen lassen, er kennt den HSV ja ein bisschen", sagte Seeler. Magath hatte mit den Hamburgern in unterschiedlichen Funktionen viele große Erfolge gefeiert.

Seelers Rezept für eine erfolgreiche Relegation des HSV? "Unsere Jungs müssen ein Tor mehr schießen, so einfach ist das", sagte der 85-Jährige: "Es werden aber schwere Spiele, die Berliner wollen es schließlich auch."

Das Relegationshinspiel steigt am kommenden Donnerstag in Berlin, die Entscheidung fällt am darauf folgenden Montag (beide ab 20:30 im Liveticker auf Eurosport.de) in Hamburg. Einen Stadionbesuch schloss Seeler aus gesundheitlichen Gründen allerdings aus: "Ich werde das Spiel von zu Hause aus gucken und dort die Daumen drücken. Da sitze ich fester."

