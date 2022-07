Beckham zirkelte den Ball aus rund 25 Metern über die Mauer in die linke untere Torecke (84.) - wie einst sein Vater mit seinem starken rechten Fuß.

In seinen zuvor 13 Saisonspielen in der Liga MLS Next Pro hatte der Rechtsaußen bereits sieben Vorlagen gegeben.

Vater Beckham (47) war einst selbst für LA Galaxy in der nordamerikanischen Profiliga MLS aktiv.

Als Mitglied einer Investorengruppe gründete er Inter Miami mit; der Klub nahm 2020 den Betrieb auf.

(SID)

