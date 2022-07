Trotz einiger Spielerverkäufe, darunter Omar Richards (zehn Millionen Euro) und Marc Roca (17 Millionen Euro), sowie möglicher Einnahmen aus weiteren Transfers würde sich eine Verpflichtung des 28-Jährigen für den FC Bayern finanziell schwierig gestalten.

Sein Marktwert wird aktuell auf rund 90 Millionen Euro geschätzt. Die Ablösesumme dürfte daher wohl im dreistelligen Millionenbereich liegen. Auch Eric Maxim Choupo-Moting, Joshua Zirkzee und Marcel Sabitzer stehen bei den Bayern angeblich auf der Verkaufsliste. Es könnten somit einige Millionen-Einnahmen hinzukommen.

Ein Abschied von Lewandowski ist ebenfalls nicht vom Tisch. Der 33-Jährige erhofft sich laut dem Bericht, dass der Rekordmeister noch vor dem 12. Juli, einen Tag vor Beginn des Mannschaftstrainings, ein Angebot annimmt.

Premier League City-Neuzugang Ortega veräppelt Haaland bei Vorstellung VOR 18 STUNDEN

Doch offenbar gibt es bisher keine weitere Offerte des FC Barcelona oder eines anderen Klubs.

Eurosport-Einschätzung: Kane könnte Lewandowski als echte Neun sportlich sicherlich gut ersetzen, der Engländer gehört seit Jahren zu den Top-Scorern in der Premier League. Doch finanziell übersteigt ein Transfer von Kane in diesem Sommer wohl die Möglichkeiten der Münchner. Zumal der Rekordmeister angeblich weiter an einer Verpflichtung von Matthijs de Ligt interessiert ist. Auch die Einnahmen aus einem möglichen Lewandowski-Wechsel würden daher nichts an der Kane-Thematik ändern. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano peilen die Spurs sogar eine baldige Verlängerung mit ihrem Star an.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 1 Prozent

