"Der Tag ist gekommen, der Vorhang fällt", hatte der frühere Nationalspieler am Donnerstag angekündigt.

Sein letztes Spiel bestritt der Stürmer für den uruguayischen Erstligisten Sud América, sein Team verlor 0:5 gegen Liverpool, einem weiteren Klub aus der Hauptstadt Montevideo.

Für die Nationalmannschaft war Sebastián Abreu 70 Mal im Einsatz. Unter anderem spielte er in Spanien für Deportivo La Coruna und Real Sociedad, verschiedene Klubs in seinem Heimatland sowie in Mexiko, Chile, Argentinien, Brasilien, Israel und Griechenland.

Bei der WM 2010 schoss Abreu den entscheidenden Elfmeter für Uruguay im Viertelfinale gegen Ghana.

(SID)

