Er habe sich stattdessen gefühlt, als sei er in der für Schalke schwierigen Saison 2018/19 "zum Gesicht der Krise auserkoren worden", so Rudy weiter:

" Da hat Schalke es verpasst, mich als Spieler zu schützen. "

Nach nur einer Spielzeit war Rudy deshalb zunächst auf Leihbasis zu seinem ehemaligen Klub TSG Hoffenheim zurückgekehrt und gehörte nach einer soliden Hinrunde zuletzt sogar wieder zum Kader der Nationalmannschaft.

Rudy träumt von EM-Teilnahme

Sein Traum von der Teilnahme an der EURO 2020 im Sommer hat dadurch neue Nahrung erhalten. "Ich werde mich in der Rückrunde weiter anbieten, denn die EM ist ein großes Thema für mich. Ich will dort unbedingt dabei sein", sagte Rudy:

" Jogi Löw weiß ganz genau, was er an mir hat. Ich bin in meinem Spiel sehr zuverlässig, selbstreflektiert in meinen Stärken und dennoch flexibel einsetzbar. "

(SID)

