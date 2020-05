Giorgio Chiellini hat am vergangenen Donnerstag seine Autobiografie mit dem Titel "Io, Giorgio" veröffentlicht. Darin schreibt der Star von Rekordmeister Juventus Turin unter anderem über seine gemeinsame Zeit mit Arturo Vidal in der Serie A. Wie der 35-Jährige über seinen ehemaligen Mannschaftskollegen verrät, sei dieser damals für seinen übermäßigen Alkoholkonsum bekannt gewesen.

"Jemand wie Vidal ging manchmal aus und trank mehr als er sollte. Jeder wusste es. Man kann sagen, dass Alkohol für ihn eine gewisse Schwäche war", zitierte die spanische "Marca" eine Passage aus dem Buch.

"Dabei steht nicht zur Debatte, ob er ein Champion ist oder was für ein Typ Mensch er ist. Schwächen sind menschlich. Was zählt, sind die Folgen, die sie für die Mannschaft haben können", so Chiellini weiter.

Chiellini schildert Vidal-Vorfall bei USA-Reise

Der Innenverteidiger spielte von 2011 bis 2015 gemeinsam mit Vidal bei Juve. In seiner Niederschrift erinnerte er sich an pikante Vorfälle mit dem 32-Jährigen, der derzeit beim FC Barcelona unter Vertrag steht.

"Wir hatten den Abend vor dem letzten Training vor der Abreise aus Miami frei bekommen", erzählte der neunfache italienische Meister über eine Vorbereitungsreise in den USA. Dem fügte er hinzu: "Am nächsten Morgen war Arturo nirgendwo zu sehen. Er lag im Bett und sie mussten ihn mit Gewalt da rausholen."

Conte bestraft Vidal mit pinkem Leibchen

Trainer Antonio Conte habe bei der damaligen Trainingseinheit alle bei 40 Grad Hitze in schwarzen Anzügen auf den Platz geschickt. Der Juve-Coach habe es kaum erwarten können, Vidal als besondere Strafe ein pinkes Leibchen zu verpassen.

"Stattdessen, begann Arturo, der immer noch angetrunken wirkte, nach zehn Minuten, in denen er kaum den Ball erkannte, plötzlich wie verrückt herumzurennen", beschreibt Chiellini die skurrile Situation mit seinem ehemaligen Mannschaftskollegen.

Chiellini lobt Vidal: "Kämpfer und großartiger Champion"

Dennoch hob der italienische Nationalspieler auch die Stärken Vidals in seiner Autobiografie hervor.

"Was kann man über eine solche Person sagen, die neben anderen Dingen, Spaß in die Mannschaft bringt und gleichfalls jemand ist, der das Team antreibt und sowohl ein Kämpfer als auch ein großartiger Champion ist?", rundete Chiellini seine Erzählungen über den Barca-Star ab.

Der Chilene, der damals für eine Ablöse von 37,5 Millionen von Turin nach München wechselte, holte in der Serie A vier Meistertitel mit der Alten Dame.

