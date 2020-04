Spaniens Fußballligaverband LFP hat offenbar einen Plan für die schrittweise Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs entworfen. Der Radiosender "Cadena Cope" zitierte aus einem 19-seitigen Konzeptpapier, laut dem die Klubs aus La Liga in drei Schritten vorgehen sollen: Einzeltraining, Training in Achtergruppen, Mannschaftstraining mit Ball.

Die Klubs sollen laut dem bislang noch groben Konzept, das "Cadena Cope" in Teilen veröffentlichte, weitgehend isoliert werden. Zugleich sollen die Spieler, alle Mitglieder des Trainerstabes sowie die Familienmitglieder, mit denen die Spieler unter einem Dach leben, 72 Stunden vor der Rückkehr zum vollständigen Training und weitere 15 Tage vor Wiederaufnahme des Spielbetriebs auf das Coronavirus getestet werden.

Italien müsste zunächst den Lockdown aufheben

In Italien müsste, wie in Spanien auch, vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs zunächst der landesweite Lockdown aufgehoben werden. Dies könnte laut Verbandschef Gravina am 18. April der Fall sein.

"In diesem Fall könnte die Meisterschaft am 20. Mai oder Anfang Juni beginnen", sagte der FIGC-Präsident im "TMW Radio". Die Meisterschaft abzusagen, wäre kompliziert, da bereits zwei Drittel der Spiele ausgetragen worden seien, führte Gravina aus. Der Weltverband FIFA und die Europäische Fußball-Union UEFA seien gewillt, dass die Meisterschaften über die Frist des 30. Juni hinaus weitergeführt werden können. Gravina:

" Die Meisterschaften zu Ende zu führen, ist eine absolute Priorität. Danach können wir die nächste Saison planen. "

(SID)

