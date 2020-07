Der Tabellenzweite Lazio Rom hat in der italienischen Serie A im Kampf um Meisterschaft und Top-Plätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Trotz Führung durch Luis Alberto in der 33. Minute musste sich die Lazio Sassuolo Calcio mit 1:2 geschlagen geben. Für Sassuolo trafen Giacomo Raspadori in der 52. Minute sowie Francesco Caputo in der 90. Minute.

Nach der dritten Niederlage in Folge muss sich der italienische Fußball-Spitzenklub Lazio Rom allmählich von seinen Meisterschaftsträumen verabschieden. Am 32. Spieltag verloren die Römer gegen Sassuolo Calcio durch ein spätes Tor von Francesco Caputo 1:2 (1:0) und liegen damit weiterhin sieben Punkte hinter Tabellenführer Juventus Turin. Die Alte Dame kann am Abend gegen Atalanta Bergamo aber auf zehn Zähler davonziehen.

Luis Alberto (33.) brachte Lazio in Führung. Nach der Halbzeit glich Giacomo Raspadori (52.) für Sassuolo, bei denen die Dortmunder Leihgabe Jeremy Toljan nach der Halbzeitpause ausgewechselt wurde, aus. Caputo (90.+1) traf zum Sieg für Sassuolo.

