Verlässt Lionel Messi den FC Barcelona noch vor Karriere-Ende? Vor allem der Streit mit Barça-Sportdirektor Eric Abidal soll angeblich die Chancen auf einen Transfer erhöhen.

Nun hat sich einer von Abidals Vorgängern, Ariedo Braida, zu den Gerüchten geäußert und einen Abschied des Argentiniers nicht ausgeschlossen. Dabei brachte er vor allem einen Wechsel zu Juventus Turin ins Gespräch.

Laut dem 73 Jahre alten Braida sei ein Messi-Transfer zwar schwierig, "aber nicht unmöglich". Das erklärte der ehemalige Barça-Sportdirektor und jetzige Scout der Katalanen in der Radiosendung "Anch'Io Sport". "Ich persönlich denke nicht, dass Messi Barça verlassen wird," sagte Braida, fügte aber auch an:

" Trotzdem würde ich natürlich nicht ausschließen, dass er eines Tages geht. "

Vor allem hätten wohl englische Teams die finanziellen Mittel, den Superstar zu verpflichten und das immense Gehalt (angeblich rund 1,8 Millionen Euro pro Woche) zu stemmen, sagte Braida, der von 1986 bis 2013 die Geschicke beim AC Mailand geleitet hatte.

Braida: Juve und Inter mit besten Chancen

Doch auch in Italien sieht Braida potentielle Vereine für den 32-Jährigen.

"Wenn sich Messi für Italien entscheidet, würde ich ihn gerne beim AC Mailand sehen. Aber in Wirklichkeit sind Juve und Inter wohl die einzigen Teams, die ihn verpflichten können", erklärte der 73-Jährige.

"Der Traum von Inter und Juve", titelte am Dienstag die italienische "Tuttosport" entsprechend und machte mit Fotomontagen von Messi im Inter- und im Juve-Trikot auf.

Messi und Ronaldo zusammen bei Juventus?

Bei einem Wechsel zu Juventus würde Messi dann mit seinem langjährigen Rivalen Cristiano Ronaldo zusammenspielen. Braida kann sich die beiden Superstars sehr gut in einem Team vorstellen. "Sie hätten kein Problem, im selben Team zu spielen, denn sie sind beide einfach großartige Spieler", ist der Sport-Funktionär überzeugt.

Dank einer besonderen Ausstiegsklausel darf Messi den FC Barcelona ab kommendem Sommer ablösefrei verlassen. Bei seiner Vertragsverlängerung 2017 bestand der Argentinier darauf, den Kontrakt zu jedem 30. Juni einseitig kündigen zu können.

Kurz nach Bekanntwerden der Klausel betonte Messi allerdings im Interview mit "Sport": "Was ich sagen kann, ist, dass ich so lange wie möglich hier bleiben will." Sein aktueller Vertrag in Barcelona läuft bis 2021.

