In der abgelaufenen Saison war Rebic bereits nach Mailand ausgeliehen, mit zwölf Toren in 30 Spielen war er Topscorer des 18-maligen Meisters. Rebic erzielte für Frankfurt in 100 Pflichtspielen insgesamt 25 Tore, die beiden wichtigsten beim 3:1-Erfolg über Bayern München im DFB-Pokalfinale 2018.