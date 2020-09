Neben den beiden Champions-League-Teilnehmern gelangen auch dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg gelungene Generalproben für den Bundesliga-Start am kommenden Wochenende. Die Zweitligisten VfL Bochum und VfL Osnabrück meisterten ihre Erstrunden-Duelle mit Amateur-Vereinen ebenfalls erfolgreich. Die SpVgg Greuther Fürth kam gegen Fünftligist RSV Meinerzhagen in der regulären Spielzeit nicht über ein 1:1 hinaus und musste in die Verlängerung.