Publiziert 27/06/2021 Am 15:06 GMT

Um den Transfer zu finanzieren, will sich die Roma von Spielern wie Cengiz Ünder und Justin Kluivert trennen, berichtete das Blatt. An Kostic ist außerdem auch AS Roms Rivale Lazio interessiert.

(SID)

