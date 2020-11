Die Società Sportiva Calcio, dieser heruntergekommene, sportlich bemitleidenswerte und stets kurz vor dem finanziellen Offenbarungseid stehende Klub aus Süditalien wollte Diego Maradona verpflichten - den besten Fußballer der Welt, diesen argentinischen Zauberer vom FC Barcelona, mitten in seiner Blütezeit mit 24 Jahren.

Nun, man wollte. Und konnte obendrein. Denn weil die ortsansässige Camorra eine Finanzspritze zur Verfügung stellte, ging der teuerste Spieler der Welt schließlich für knapp sieben Millionen Euro in die ärmste Stadt Italiens, ja vielleicht Europas.

Diego Maradona in Neapel. Das ist die Geschichte eines sagenhaften Aufstiegs und eines ebenso tiefen Falls sieben Jahre später.

"Ich kannte weder Italien noch Neapel. Aber kein anderer Verein wollte mich haben", erinnerte sich Maradona im Dokumentarfilm "Diego Maradona", der seine Karriere nachzeichnet. Die Zeit in Barcelona sei eine Katastrophe gewesen, sagte der Argentinier noch.

"Statt eines Hauses bekam ich eine Wohnung. Statt eines Ferrari einen Fiat." Doch das sollte nicht lange so bleiben. Auch wenn der Start sportlich alles andere als rosig verlief.

Der italienische Fußball habe einen anderen Rhythmus gehabt, sei härter gewesen, so Maradona. Also stellte er sein Spiel um. Das dauerte eine Zeit. Den Fans war das ohnehin egal.

Und Maradona gab ihnen was sie wollten. Der kleine Mann mit der Nummer 10 versprach Hoffnung auf bessere Zeiten.

Im ersten Jahr rettete er den Verein vor dem Abstieg, im zweiten wurden die "Hellblauen" dann schon Dritter. Es folgte die Weltmeisterschaft in Mexiko, bei der Maradona durch die Hand Gottes, sein Jahrhundert-Solo gegen England und den Titel im Finale gegen Deutschland endgültig zum besten Spieler der Welt wurde.

In Neapel war er spätestens jetzt ein Heiligtum. Die Fans liebten ihn hingebungsvoll. Die Presse vergötterte ihn. Diego konnte nichts falsch machen.

Es war fast wie in frühester Kindheit. Damals im Armenviertel Villa Fiorito, wo Maradona als erster Sohn von Fabrikarbeiter Diego Maradona Senior und Dalma Salvadore Franco aufgewachsen war.

Da hatte er den Verein längst in die europäische Spitze geführt.

Der Vesuv möge sie und die Fans - also alle dreckigen Bauern - mit Feuer waschen, dröhnte es aus den Kurven. Nun zeigte man es endlich allen. Diego Armando Maradona - der König des Fußballs war einer von ihnen.

Er kam selbst aus ärmlichen Verhältnissen. Nun war er reich und suchte seinen Platz im Leben. Er gab sein Geld mit vollen Händen aus, stellte seinen Reichtum zur Schau. Mit all seinen Widersprüchen passte er perfekt nach Neapel. Die Menschen verstanden ihn und er verstand sie. "Arm, aber genial, so sehen sich die Neapolitaner auch."

Jede Skandalgeschichte - über Diego und die Drogen, die Frauen, die Steuer und seine Nähe zur Camorra - in den großen Sportzeitschriften des Nordens empfanden die Einwohner Neapels als Angriff auf sie selbst und die Stadt. Jede Negativschlagzeile schweißte alle noch enger zusammen.

Der Superstar reagierte wie ein trotziges Kind und brachte die eigene Anhängerschaft so - wenn auch nur kurzfristig - mehr und mehr gegen sich auf.

Spätestens als er im Halbfinale von Italia 90 - ausgerechnet in Neapel - den entscheidenden Elfmeter für Argentinien verwandelte, war der Ofen aus. Nach der Partie konnte sich Maradona vor Anfeindungen kaum noch retten.

Die Partie war der Anfang vom Ende für den Fußballer Diego Maradona in Neapel.

Im Frühjahr 1991 schließlich, wurde bei einer Dopingkontrolle Kokain in seinem Blut nachgewiesen. Einer Verhaftung entging der inzwischen 30-Jährige, weil die Beamten zu große Angst vor Napoli-Anhängern hatten, die ihren Helden "bis aufs Blut" verteidigen wollten.

Sportlich allerdings griff man durch. Eineinhalb Jahre zog man Maradona aus dem Verkehr und beendete damit mehr oder weniger nicht nur dessen Zeit in Neapel, sondern seine große Fußballkarriere.

Denn egal ob beim FC Sevilla, den Newell’s Old Boys oder zurück bei Boca; Nirgendwo konnte der Ausnahmekönner an seine Top-Leistungen anknüpfen.

Der Verein aber erlebte zwischendurch den totalen Absturz in die Serie C und die finanzielle Pleite. Erst seit der Filmproduzent Aurelio De Laurentiis die Geschicke führt, ist man zurück in der nationalen Spitze.