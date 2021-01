In einer turbulenten Anfangsphase erspielten sich beide Mannschaften gleich mehrere gute Chancen. Juventus Turin tauchte nach wenigen Sekunden (2.) durch Paulo Dybala in aussichtsreicher Position vor Gianluigi Donnarumma auf, doch dessen Abschluss blockte Simon Kjaer im letzten Moment, sodass Donnarumma sicher zupacken konnte.

In der Folge drückte Milan auf den Ausgleich und belohnte sich letztlich nach einem Konter über Leao, der Davide Calabria (41.) am Strafraumrand perfekt bediente, sodass Calabria freistehend das Leder in den Winkel schlenzte.

Etwas aus dem Nichts ging Juve dann doch erneut in Führung. Dybala bediente Chiesa (62.) mit einem öffnenden Zuspiel, der im eins gegen eins Theo Hernández stehen lies und aus 15 Metern gefühlvoll per Schlenzer auf 2:1 stellte.

Milan erholte sich von diesem Rückstand nicht so gut wie nach dem 0:1 und hatte nach einem Traumpass von Cristiano Ronaldo noch Glück, dass Weston McKennie (71.) an Donnarumma scheiterte.

Milan drückte in der Schlussphase auf den Anschlusstreffer, konnte sich aber keine hochkarätigen Chancen mehr rausspielen. So kommt Juve in der Tabelle ran und liegt mit einem Spiel weniger sieben Punkte hinter dem AC Mailand. Durch die Niederlage rücken die Teams unmittelbar an der Spitze eng zusammen, der AC steht einen Punkt vor dem Stadtrivalen Inter.