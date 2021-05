Publiziert 10/05/2021 Am 08:50 GMT

Und fügte optimistisch hinzu: "Jedenfalls fehlen bis zum Saisonende noch drei Spiele. Ich bin sicher, dass die Mannschaft und ich diese Phase bewältigen können."

Der Fußballlehrer weiß allerdings auch, dass ihm nach der 0:3-Pleite gegen den AC Mailand die Entlassung droht. Mit 69 Punkten ist die Alte Dame auf den fünften Tabellenrang zurückgefallen - außerhalb der Champions-League-Ränge.

"Ich bin der erste Verantwortliche für diese Situation. Zu Saisonbeginn hatte ich ein anderes Projekt im Kopf, und ich dachte, eine andere Mannschaft zur Verfügung zu haben", betonte Pirlo, "die Mannschaft besteht aus großartigen Spielern. Offenkundig ist es mir nicht gelungen, das Beste aus ihnen zu machen."

Eredivisie Raubüberfall auf Familie von Zahavi schockt PSV: "Es ist schrecklich" VOR EINER STUNDE

Als möglicher Pirlo-Nachfolger wurde in den italienischen Medien bereits Ex-Juve-Coach Massimiliano Allegri gehandelt, der mit den Turinern fünf Meisterschaftstitel in Serie gewonnen hatte. In den letzten zwei Saisons pausierte er und ist auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld. Das Juve-Management soll laut Medienberichten bereits Kontakt zu Allegri aufgenommen haben.

Viel Kritik musste in den Medien auch Superstar Cristiano Ronaldo für seine Leistung gegen Milan einstecken. "Alles bricht bei Juve zusammen, auch der Superheld Ronaldo, der gegen Milan als normaler Spieler auftritt", kommentierte die "Gazzetta dello Sport".

Das könnte Dich auch interessieren: Traumtor aus der eigenen Hälfte: Keeper kalt erwischt

(SID)

Flick plaudert aus: Rummenigge kam mit Champagner vorbei

Eredivisie Robben hofft nach Traum-Comeback auf EM: "Dann komme ich" VOR EINER STUNDE