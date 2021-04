Publiziert 27/04/2021 Am 11:08 GMT

"Das ist eine schwierige Frage. Was soll ich sagen?", antwortete der Verteidiger auf die Frage, wie er auf ein mögliches Angebot aus Dortmund reagieren würde.

Es sei hinlänglich bekannt, dass er Schalke-Fan sei. Andererseits sei auch klar, dass der BVB eine der größten Adressen im deutschen Fußball sei.

Wenn also tatsächlich ein Angebot vom BVB kommen sollte und "die wollen, dass ich für sie im nächsten Jahr die linke Seite beackere, dann würde ich mir das sicher überlegen", verriet der 26-Jährige.

Der DFB-Akteur erklärte: "Denn am Ende des Tages geht es auch wieder um meine sportlichen Ambitionen, um meinen nächsten großen Traum, einmal in der Bundesliga zu spielen."

Gosens: Transfer zu Schalke 04 scheiterte 2019

Wie der gebürtige Emmericher in seiner Autobiografie "Träumen lohnt sich" offenbart, hatte er im Jahr 2019 kurz vor einem Wechsel zu Königsblau gestanden.

Der Transfer scheiterte damals jedoch auf der Zielgeraden. Eine Offerte vom Vizemeister aus Dortmund lag dem Abwehrspieler dagegen bisher noch nicht vor.

Gosens spielt seit 2017 für Bergamo in der Serie A, wo er in der aktuellen Saison auf zehn Tore und acht Vorlagen in 38 wettbewerbsübergreifenden Spielen kommt.

Sein Vertrag läuft in Italien noch bis 2022, wobei der Klub die Option auf eine einjährige Verlängerung mit dem linken Verteidiger hat.

